在基辅，执法部门逮捕了一名19岁的当地女子，她涉嫌故意杀害一名32岁的外国人，该男子此前曾在乌克兰武装部队服过合同兵役。 据调查显示，该女子受俄罗斯特工机构指使，在会面时将毒药掺入该男子的酒中。

死者的遗体在首都奥博隆区的一处出租公寓内被发现，已无生命体征。法医鉴定证实死因为中毒，且受害者与乌克兰武装部队的合同已于数月前到期。 刑侦人员查明，事发前一天，该男子租了一处住所，准备与一名在网上结识的女子见面。嫌疑人在切尔卡瑟州的一个村庄被找到，当时她正藏身于一栋废弃的房屋内。

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根据刑事诉讼材料显示，此前一名俄罗斯特工通过即时通讯软件联系了该女子，并承诺支付**1 000美元**作为实施谋杀的报酬。 该敌方特工在获取其账号后，冒用这名基辅女子的名义与该军人进行了一个多月的通信，诱使其发展亲密关系，随后约定在基辅见面。 约会前一天，这名女凶手从藏匿处取出一瓶不明液体，并在见面时悄悄将其倒入受害者的酒杯中。

该男子在不到一小时内死亡。嫌疑人将毒药起效的全过程录制成视频，以向俄罗斯幕后指使者汇报，随后从死者口袋中取走钱财，锁上公寓后逃离。 奥博隆区警察局的调查人员已向被捕嫌疑人告知，其涉嫌受雇实施以谋取私利为动机的故意杀人罪（乌克兰《刑法典》第115条第2款第6、11项）。 该条款规定的刑罚为无期徒刑。

来源：基辅警方。

乌克兰安全局反间谍部门在哈尔科夫又逮捕了一名俄罗斯女间谍。她是一名当地的IT专家，受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，毒害了一名乌克兰武装部队军人，并制造了自制爆炸装置（SVP）以实施恐怖袭击。

需要指出的是，乌克兰安全局此前曾抓获过计划切断乌克兰北部地区电力供应的俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）特工。

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