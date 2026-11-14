视频：科斯滕科解释了俄罗斯为何目前尚不准备结束对乌克兰的战争

乌克兰人民代表、议会国家安全、国防和情报委员会秘书罗曼·科斯滕科表示，目前尚无俄罗斯结束战争的先决条件。他认为，这使得现阶段实现和平成为不可能。

“目前战场上尚未形成促使俄罗斯结束战争的条件。他们正在向我们开火，他们看到自己的无人机确实能飞到这里，他们正在恐吓我们的公民。至少在冬季，他们明白自己仍拥有一定的优势。 这至少是一种威胁——他们可以瘫痪基础设施，切断天然气和供水。 他们指望在这种压力下，我们会同意谈判并接受对他们有利的条件。因此，我看不出有什么条件能促使这场战争结束，”科斯滕科指出。

他补充道，目前前线防卫部队已成功稳定局势，遏制了俄军的迅猛攻势。与此同时，科斯滕科指出，目前尚谈不上乌克兰守军已夺回主动权。

“重要的是，我们阻止了敌人的快速推进。 就在一年前，这曾是我们的战略任务之一——甚至不是当下收复领土，而是在我们能将其阻挡的阵地上遏制敌人，并使其蒙受最大损失。这正是我们目前正在做的事情，”科斯滕科解释道。

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他补充道，目前乌克兰国防军正使俄罗斯遭受创纪录的人员伤亡。不过，这位议员强调，俄罗斯仍有足够的资源和人力来继续在乌克兰打仗。

“敌人之所以袭击我们的后方，并非没有原因。因为它意识到，在战场上很难取得实质性进展。 此时，我们的国防军正采取非对称作战行动，或通过欺骗手段，或借助技术手段，力求取得哪怕是微小的战术胜利。从长远来看，这将产生成效。 最重要的是，我们深知仅靠防守无法赢得胜利。这是事实，也是军事铁律，”科斯滕科在《大利沃夫之声》节目中强调道。

此前，泽连斯基列举了可能举行下一轮和平谈判的国家。

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