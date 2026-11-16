前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科公布了若干通话录音，据他称，这些录音可能表明，特别反腐败局（SAP）局长亚历山大·克利缅科的亲信们因刑事诉讼材料而感到担忧。 此事涉及2026年9月4日国家反腐败局（NABU）对总检察长办公室进行搜查后的相关事件。

克拉夫琴科在Telegram上发布了一段包含对话片段的视频，宣布了这些录音的公开。 他声称，此次搜查虽名义上是为了调查诈骗呼叫中心活动，但可能另有目的——获取其他刑事案件材料的访问权限，特别是针对反腐败机构领导层身边人员所进行的秘密调查行动的结果。

根据公开视频中所述的情况，搜查后的第二天早上，SAP负责人的妻子给她的朋友、律师娜塔莉亚·雷迪奇打了个电话，要求紧急见面。

会面前，雷迪奇据称曾联系了一位名叫维罗妮卡的共同熟人，克拉夫琴科称其为算命师。据他称，克利缅科的妻子也曾寻求过她的服务。 交谈中，这位律师试图查明，该刑事诉讼是否可能涉及SAP负责人家族的非法敛财行为，特别是登记在其父母名下的财产。

随后，这两名女子在基辅的一处儿童游乐场见面。据录音内容显示，交谈中，克利缅科的妻子提醒这位朋友不要说漏嘴。

此后，雷迪奇再次联系了维罗妮卡。这次她想了解，是否可以公开特别反腐败局局长的妻子的通信记录，以及她的电话、办公室和汽车是否被监听。

关于后续会面及电话交谈的已知情况

据克拉夫琴科称，9月7日，克利缅科的妻子与该律师再次在基辅市的一家咖啡馆会面。会面前，雷迪奇据称将手机和手提包留在了车里。

据这位前总检察长称，当晚，该女律师在“卡拉瓦耶夫别墅”电子产品市场购买了一部新手机，并将旧手机中的信息转移到了新手机上。 大约一小时后，她接到了特别反腐败局局长的妻子打来的电话。通话中，雷迪奇表示自己正在按照此前“制定的计划”行事。

克拉夫琴科推测，此类行为可能是为了规避可能的监听并隐瞒通信内容。

克拉夫琴科指出调查材料可能已泄露

此外，这位前总检察长还谈及了一起刑事诉讼，据他所述，该案的材料可能引起国家反腐败局（NABU）和特别反腐败局（SAP）的关注。

他声称，在此案调查过程中，此前曾通报过相关嫌疑，但在总检察长办公室遭到搜查后，相关信息据称被非法从国家登记册中移除。 此外，据克拉夫琴科称，调查材料中的信息已被相关当事人知晓。

这位前总检察长将这些事件与国家反腐败局和特别反腐败检察署随后开展的代号为“迦太基”的行动联系在一起。 他推测，某些反腐败调查可能被用来转移人们对反腐败机构领导层周围可能存在的违法行为的注意力，或者作为向调查相关案件的执法人员施压的工具。

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克拉夫琴科宣布将陆续公布文件、通话录音及其他材料。据他称，这些材料可能证实总检察长办公室遭搜查、调查信息可能泄露以及“迦太基”行动之间的关联。

与此同时，上述指控和推测仅为前总检察长的一种说法。已公布的对话片段本身并不能证实他所陈述的观点。

来源：鲁斯兰·克拉夫琴科

此前，前总检察长克拉夫琴科曾声称自己在奥地利遭到监视：涉案人员包括国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人。

需要指出的是，前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在离开乌克兰后，已在维也纳登记了主要居住地。

此外，据透露，鲁斯兰·克拉夫琴科申报了2026年未满全年期间136万格里夫纳的工资收入，而其妻子亚历山德拉的收入则超过了540万格里夫纳。 关于这对夫妇的财产、收入和储蓄的信息，均包含在其离职后提交的申报表中。

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