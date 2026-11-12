执法部门拘留了13名涉嫌参与11月2日在彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡发生的冲突的人员，该冲突发生在国民卫队驻地附近。 据乌克兰安全局（SBU）和国家警察局消息，涉案人员中包括一名涉嫌组织挑衅活动、持有伪造外科医生证件的女子，以及一名用大锤破坏车辆的青年。

关于被拘留者的已知信息

在调查过程中，执法部门又进行了14次搜查。法院已对其中7名被捕人员裁定羁押候审。

涉案人员中包括一名18岁的扎波罗热州籍男子，据调查显示，他在被占领区生活了四年半，仅在事件发生前几个月才搬到基辅州。 在冲突过程中，他曾用大锤击打巡逻车和军用巴士。

此外，一名22岁的当地无业女性和一名来自里夫内州的21岁建筑工人也参与了封锁道路及破坏国民卫队车辆的行为。 据执法部门称，他们不仅破坏了车辆，还煽动其他示威者砸毁交通工具。

组织者使用了伪造的外科医生证件

据调查称，此次事件由一名自称在私立医疗机构工作的当地居民策划。该女子持有伪造的外科医生证件，并煽动民众冲击军方的临时哨所。

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乌克兰安全局指出，该名被捕女子未接受过高等医学或药学教育。卫生部也证实，从未向其颁发过任何专业证书或执业证。

涉案人员被指控的罪名

被拘留者的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》的多项条款。七人被指控涉嫌妨碍军事部队的合法活动，并散布有关其驻扎地点的信息。

另有六名涉案人员被警方指控犯有寻衅滋事罪和抗拒执法罪。根据这些罪名，涉案人员可能面临最高八年有期徒刑。

来源：乌克兰安全局（SBU）

彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的冲突以一名18岁青年被列为嫌疑人告终。

此前，执法部门已查明彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡骚乱事件中有130名参与者。

法院已对一名涉嫌参与彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡骚乱的嫌疑人下达了逮捕令。

国民卫队司令承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西乌克兰地区撤回的人员。

维吉夫斯基解释了青少年因参与彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡骚乱事件，其父母将面临何种法律后果。

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