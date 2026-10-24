视频：雅雷姆切一名居民因虐待马匹被立案处理

警方找到了在伊万诺-弗兰科夫斯克州米库利钦村强迫一匹跛马拉木头的那名男子。搜寻他花了好几天时间。 执法部门以虐待动物为由，对这位雅雷姆切居民开具了行政处罚决定书。

该事件发生于10月14日，地点在度假胜地雅雷姆切附近的米库利钦村。 一名来自切尔诺夫策州的居民向警方报案，称在火车站附近，一名男子强迫一匹跛行的马运送木材。

该女子还提到了在Tredc平台上发现的虐待动物事件。网名为emmi.vamell的用户发布了事发视频并写道：“这人简直不正常，这难道是常态吗？ 今天从喀尔巴阡山脉回来，班车延误了，结果就看到了这一幕。我们听到有人在骂脏话，随后一个男人牵着一匹马走了出来，那匹马正拖着一根木头，还发出嘶嘶声，我当时简直受不了。 当我走近看到马倒下的那一刻……视频里全都有……我已经向警方报案了，但不确定他们会采取什么措施……有没有负责动物事务的人能处理这件事？米库利钦车站。”

在该帖子下，网友们纷纷表示愤慨，并呼吁执法部门对视频内容作出回应。 特别是，动物保护组织UAnimals也关注了这一事件。该组织表示，他们的律师正在起草一份向警方的报案书，并准备代表“人道国家”议员联盟提交请愿书，以追究这名虐待动物者的法律责任。

警方还指出，由于该男子不在居住地，经过数日搜寻才将其找到。经查，该男子是雅雷姆切市的一名24岁居民。此外，一名兽医对马进行了检查。据其称，未发现该动物有受伤迹象。

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根据《行政违法法》第89条第1款（虐待动物，造成动物身体疼痛或痛苦，但未导致残疾或死亡），对该男子开具了行政处罚笔录。 警方还向其警示了虐待动物的法律责任，并强调必须妥善饲养动物并以人道方式对待它们。

伊万诺-弗兰科夫斯克州警方通报了这一消息。

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