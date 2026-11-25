国家反腐败局已向总检察长办公室提交了关于有必要对“人民公仆”党团主席达维德·阿拉哈米亚启动调查程序的立场声明。 据特别反腐败局局长亚历山大·克利缅科称，是否启动调查的决定完全属于总检察长的职权范围。

在接受《乌克兰真相》采访时（相关视频已发布在该媒体的YouTube频道上），克利缅科提醒道，今年年底调查期限将届满，因此必须就向议员非法支付款项一案作出决定。

当被问及是否已查明这些资金的来源，以及是否可能来自呼叫中心时，SAP负责人表示：“从调查情况来看， 这并非偶发事件，而是系统性行为，不同时期的资金来源各不相同…… 其中，调查人员正在考虑一种推测，即这些资金可能来自所谓的呼叫中心，因为资金转移的运作机制……与‘迦太基’和‘迦太基2’案件中资金转移的方式极为相似。

当被问及“人民公仆”党团负责人是否可能是组织向议员发放“信封款”的人时，克利缅科指出：“若要谈论具体的议员，必须针对其本人展开调查。 这是总检察长的职责。”

特别反腐败局负责人指出，反腐败机构长期以来一直呼吁赋予反腐败机构对议员启动调查的权利，但目前，在相关改革尚未通过之前，这完全属于总检察长的职权范围。

<br />

“据我所知，中央反腐败委员会在发表声明的同时，也向总检察长办公室和国家反腐败局（NABU）提出了申请。 国家反腐败局已向总检察长办公室提交了其立场，认为有必要将（关于阿拉哈米亚可能存在违法行为的信息）录入统一登记系统…… “如果不启动庭前调查，就无法核实声明中所述的事实，”特别反腐败检察局负责人解释道。

据反腐败中心（CCA）报道，11月4日，最高反腐败法院（VAKS）责令代理总检察长安东·科瓦尔斯基在统一预审调查登记册中 （ЄРДР）登记“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚涉嫌犯罪的信息。此前，反腐败中心曾于10月向科瓦尔斯基提交关于阿拉哈米亚犯罪行为的申诉。

2025年12月27日，国家反腐败局（NABU）通报称，已查获一个有组织犯罪团伙，据调查方称，该团伙成员包括现任议员，且负责在最高拉达投票时提供报酬。 在此案件中，共有五名议员被列为嫌疑人，其中包括“人民公仆”党团副主席尤里·基塞尔。此外，2025年底，执法部门对大卫·阿拉哈米亚的助手进行了搜查。 根据法院裁决材料显示，该有组织团伙由“人民公仆”党团领导层的一名议员领导，该议员可能获得了8.5万美元，用于随后转交给其他议员。

中央政治调查局认为，阿拉哈米亚可能参与了为换取议员支持特定投票而向其支付款项的组织活动。 该组织将这一推测与法院裁决材料联系起来，其中提到有组织团伙的头目来自“人民公仆”党团领导层，同时也与对阿拉哈米亚助手进行搜查的相关信息有关。 与此同时，反腐败中心强调，只有在庭前调查的框架内，才能确定该党团主席是否涉案。

来源：UP

需要指出的是，尽管法院作出了裁决，总检察长办公室仍未对阿拉哈米亚立案。

据反腐败中心解释，10月19日，他们提交了一份申诉，指控阿拉哈米亚可能向议员们分发“信封”以换取投票支持。 科瓦尔斯基的回应与前总检察长克拉夫琴科如出一辙：声称国家反腐败局（NABU）已在调查此事，并将该申诉转交给了该局。 但只有总检察长才有权对议员立案。国家反腐败局（NABU）也证实了这一点：未经立案，该局无法对阿拉哈米亚展开调查。

国家反腐败局（NABU）和专门反腐败检察院已获得法院许可，可在涉及向议员支付“信封款”的案件中，对“人民公仆”党团主席助理大卫·阿拉哈米亚采集生物样本。 据记者米哈伊尔·特卡奇报道，调查人员可能会试图通过分析纸币上的指纹等证据，查明被查获的现金与该党团领导层之间的关联。记者尤里·尼科洛夫指出，这可能预示着调查将进一步深入。

关注我们在