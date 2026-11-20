乌克兰国家反腐败局（NABU）揭露了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护局下属某部门的一名负责人，该人涉嫌泄露审前调查机密，并为谋取不正当利益而传递机密信息。 据调查显示，收受的报酬包括在布科维尔为家人支付的度假费用以及一辆宝马X5轿车。

据NABU通报，调查已查明该官员涉嫌两起腐败行为。

第一起涉及国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对“乌克兰石油”股份公司（PJSC “Ukrnafta”）石油及石油产品被侵占案的调查。 据调查称，2024年底，一名安全局（SBU）工作人员与所谓“普里瓦特”集团某实际控制人的代理人达成协议，向其提供有关调查进展及计划中的调查行动的信息。 目前正在核查这些实际受益人是否涉案。

据反腐败局称，所获信息可能帮助涉案人员规避了与制裁、资产冻结及通缉相关的限制。 作为交换，该受托人支付了该官员在布科维尔雷迪森蓝标度假酒店（Radisson Blu Resort Bukovel）价值16万格里夫纳的住宿费用。2024年12月底，该官员的妻子和子女曾在此度假。

据侦探称，第二起案件发生于2023年。当时，一名安全局官员据称与“乌克兰天然气开采”股份公司前钻井总监达成协议，由后者向其提供受限信息。 具体而言，涉及来自保密国家登记册的数据，以及电信运营商和提供商掌握的信息。

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据调查方称，作为提供信息的报酬，这位前高管为该SBU官员购买了一辆宝马X5轿车。为了掩盖实际使用者身份，该车于2023年6月登记在行贿者控制的一家公司名下。 与此同时，该官员及其妻子本人均使用过该车辆。

该SBU官员已被通知涉嫌收受不正当利益及泄露庭前调查数据。 “普里瓦特”集团某实际控制人的受托人，以及“乌克兰天然气开采公司”前钻井总监，被怀疑向公职人员提供非法利益。

据UA.NEWS消息来源称，此人正是律师博格丹·雅基梅茨。

来源：NABU

11月18日星期三，在人民代表奥列克西·贡恰连科的倡议下，基辅市议会召开了最高拉达临时调查委员会（TSK）关于国防领域违法行为及腐败犯罪的例行会议。 乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡受邀出席了会议。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了会议并回答了部分问题。特别是在会议期间，杜卡表示自己看过“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中拘留了安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心的活动不受阻碍。

此前，在NABU“迦太基”案中被曝光的涉案人员 叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）曾接受博主瓦西里·季莫申科的采访，在采访中他谈到了呼叫中心的月营业额、乌克兰境内呼叫中心的总数，以及此类业务需要保护伞的必要性。

此外，布尔金还介绍了乌克兰呼叫中心按诈骗类型进行的分类。据他所述，呼叫中心根据业务性质可分为5至6个分支。 有些是针对银行的呼叫中心，也就是专门欺骗老爷爷老奶奶的那种；有些则是从事外汇交易的呼叫中心。 这虽不属于欺诈，但此类中心专门招揽那些想快速致富的投机者。还有占卜类呼叫中心、保健品销售类呼叫中心、传销类呼叫中心，以及投资返利类呼叫中心。

此外，“墨西哥人”确认了录音中的声音属于自己，并就袭击调查记者德尼·比古斯的言论作出了解释。“德尼·比古斯本人并未收到任何针对他的威胁。 针对德尼·比古斯，我们没有采取任何行动。我在与任何人的私下谈话中所说的话，都无关紧要，”瓦西里·季莫申科的对话者表示。

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