这位前人民代表、现任乌克兰武装部队少校兼营作战副指挥官，分享了她在战时日常中感受到的点滴喜悦。萨夫琴科强调，即使在艰难的环境下，生活仍在继续，世界依然充满生机。

据萨夫琴科介绍，在战争中，那些和平生活中习以为常的事物会获得截然不同的意义。

“当炮火刚停息，周围恢复宁静，这种反差让人不禁注意到远处传来的鸟鸣。你会想：‘哦，世界依然充满生机’，”萨夫琴科说道。

她说，哪怕只是有机会帮助战友、与有共同话题的人交谈，或是注意到周围的美好，都可能成为一种喜悦。即使那片美丽的风景就在一栋被烧毁的房子后面，你依然可以为之欣喜。

娜迪娅·萨维琴科将这种感受与身陷囹圄的经历进行了类比——在监狱里，人长期无法看到窗外的世界。 即便在这样的环境中，她仍会寻找那些值得把握的微小瞬间：对亲人的回忆、愉快的经历，以及周围发生的任何变化。

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这位女军人强调，重要的不仅是回忆过去的生活，更要逐步去发现当下的生活。

“你会逐渐忘记过去的生活方式，开始意识到这里同样也是生活。而且，你在这段生活中越积极，它就越有趣。你陷入抑郁的时间也就越少，”萨维琴科在接受娜塔莉亚·弗拉什琴科采访时说道。

此前，娜迪娅·萨维琴科就关于她第二次被俘的消息发表了评论。

在此之前，萨维琴科曾向乌克兰安全局（SBU）提交了一份针对贝祖格卢的举报书。

此外，娜迪娅·萨维琴科还展示了她在政治之外的生活。

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