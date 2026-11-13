视频：一名来自顿涅茨克州的流离失所者在马厩遭俄军袭击后，将五匹马撤离

伊万·谢巴诺夫带着五匹马离开了波克罗夫斯基社区——这些马是他从遭俄罗斯军队炮击的马厩中救出的。这些马最终被成功转移出了危险区域。

半年前，流离失所者伊万·谢巴诺夫前往切尔卡瑟。他在家乡社区拥有自己的马厩，因此尽管面临危险，他仍长期拒绝离开家园。 为了保护自己的马，这位主人不得不拿起猎枪。“我击毙了一名敌人，后来在村里又击毙了一名。之后他们就开始追捕我。 ‘斯卡拉’的小伙子们说：‘那边什么都看得见。’既然被发现了，他们肯定会再来。我并不是害怕，而是因为我想保住我的精英马群，”这位流离失所者说道。

然而，俄军还是击中了伊万·谢巴诺夫的马厩。这位马主只成功救出了五匹马。随后，他迁往远离俄军袭击的地方。

在切尔卡瑟，这位男子正在为他的马匹建造新的马厩。志愿者和热心人士都在帮助他。特别是，人们会送来马饲料。“当没有东西喂马时，我就拿自己的钱来买。 收到1.9万援助款时，我捐出了1万来买干草。我拿出了自己的钱。就像这匹小马驹，我当时根本没东西喂它。现在我们买了四吨燕麦。干草还没被那些小伙子们运走呢，”这位流离失所者说道。

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除了马厩，这位流离失所者还计划建造一个训练场。“我还想要个训练场。一个用于障碍赛的小训练场，需要更大的场地并围起来，这样才能把马牵到障碍物前，”这位马主说道。

伊万·谢巴诺夫称自己的马为“精英”，因为它们是全乌克兰马术比赛的冠军。在俄罗斯的袭击中，他失去了一匹冠军马。“我曾经有一匹冠军马。 我这辈子在比赛中从未用马鞭抽过马。我的对手们用马鞭驱策马匹，而我却就这样骑着它前行。后来我把它埋葬了。我们本想竖起围栏，但没能做到，”他在乌克兰公共电视台的报道中说道。

此前，国际移民组织曾警告称，冬季可能会出现新一轮乌克兰人流离失所潮。

流离失所者可能在未经其申请的情况下被注销登记：相关理由清单。

乌克兰内阁正式界定了新成立的地区与内部流离失所者事务部的职权范围。

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