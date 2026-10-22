乌克兰目前登记在册的退伍军人已超过200万，而战争结束后，这一数字可能会增至500万至600万。 与此同时，人权专员的监测显示，超过半数的受访退伍军人认为，国家未能保障他们的权利。

乌克兰最高拉达人权专员就此发表了声明。监测结果显示，超过100万退伍军人感到自己的权利仍得不到保障。

德米特罗·卢比涅茨指出，从前线或战俘营归来后，战士们非但没有得到应有的全面支持，反而被迫与国家官僚体系展开一场旷日持久的“斗争”。

“试想一下，有一百万乌克兰公民，他们奉献了自己生命和健康的一部分——而如今若不损失健康就无法复员……也就是说，这些人从一开始就是因负伤且因健康原因而退出现役的。 而这100万公民认为，国家既没有采取任何措施，也没有在采取任何措施来保护他们的权利，”卢比涅茨指出。

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他还补充道，据他估算，战争结束后，退伍军人数量将至少达到500万至600万。

来源：RBC-乌克兰

此前，卢比涅茨就敖德萨州一名学生遭教师殴打事件发表了评论。

此外，卢比涅茨还解释了临时控制中心是否可以没收手机并强行将人塞进面包车。

在此之前，卢比涅茨曾表示，在对赫梅利尼茨基市交通警察局进行检查后，已启动两起刑事诉讼程序。

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