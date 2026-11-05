11月5日，最高反腐败法院将审理关于对国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫采取预防措施的申请。他被指控包庇诈骗呼叫中心。

UA.News记者从法庭现场发回了这一报道。

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据调查方称，在国家反腐败局（NABU）“迦太基”案卷中以化名“普莱斯”出现的弗拉基米尔·采诺夫，曾参与掩护诈骗呼叫中心的犯罪活动。 调查人员已掌握证据，证明采诺夫曾与犯罪头目安德烈·奥西波夫（化名“克里米纳尔”）有过联系。 在庭审中，检察官详细阐述了该犯罪网络的运作细节，该网络的运作时间至少从2026年1月5日持续至7月27日。 具体而言，奥西波夫会提供其控制的呼叫中心地址，而采诺夫既不对此类场所进行搜查，也不采取其他执法行动，对这些呼叫中心的活动视而不见。此外，当这些呼叫中心已被其他执法部门查封时，他还会提供协助。 当执法部门查扣某诈骗呼叫中心的电脑和服务器时，佩切尔斯基区法院介入案件，裁定将设备归还。采诺夫确保这些电脑顺利归还给诈骗团伙，以便其恢复运营。

作为报酬，采诺夫通过加密货币钱包从奥西波夫处收取了酬劳。

在庭审过程中，检方坚持要求对弗拉基米尔·采诺夫予以羁押，或允许其缴纳2000万格里夫纳的保释金。 检方解释其立场称，采诺夫拒绝配合调查、提供密码、登录名等信息，因此涉嫌隐匿证据。 此外，鉴于该嫌疑人与执法及司法机关有着强大的关系网，存在极高的逃跑风险以及对证人施加压力的风险。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已向五名犯罪组织成员发出嫌疑通知，该组织是在前一天的“迦太基”行动中被揭露的。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察的高级官员。

在“迦太基”案的新证据公布后，反腐败机构拘留了国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫。

乌克兰国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜库。他当时曾进行反抗并持枪威胁。

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