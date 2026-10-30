国家紧急情况局基辅市驻军为基辅救援队某分队队长瓦伦丁·奥斯塔佩茨举行了光荣退休仪式。他将33年的生命奉献给了救援事业和拯救生命。

2026年，在处理又一次俄罗斯袭击造成的后果时，奥斯塔佩茨再次遭遇炮击并身受重伤。因其服役表现和作为救援人员的英勇行为，他被授予“英勇勋章”。

瓦伦丁·尼古拉耶维奇的职业生涯始于一名普通消防员。在超过三十年的服役生涯中，他出动数百次，清理了首都遭受敌方炮击后的灾后现场，并挽救了无数生命。

2026年，在处理俄罗斯联邦又一次袭击造成的后果时，瓦伦丁·奥斯塔佩茨与同事们再次遭遇敌方炮击，身受重伤。 因其英勇无畏和无私奉献，他荣获多项奖章，其中包括三等“勇气勋章”。

这位老兵的告别仪式遵循了消防员们一项悠久而感人的传统。瓦伦丁·尼古拉耶维奇身着熟悉的作战制服，最后一次履行了职责——亲手将消防车从车库中开出。 随后，同事们用两条消防水带喷出的水柱为他“洗礼”——这是一个象征性的仪式，旨在洗去多年来工作中积累的烟尘与忧虑。

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乌克兰国家紧急情况局基辅市总局报道了这一消息。

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