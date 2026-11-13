视频：基辅警方揭露了一名自称能治愈患病男孩的“巫师”，该男子欺骗了男孩的母亲

达尔尼察区检察院对一名因参加电视节目而闻名的27岁基辅男子提出了犯罪嫌疑指控。 据调查显示，该男子利用自身知名度，向身处困境的人士——特别是患病儿童的父母及失踪军人亲属——提供有偿帮助。

该“神棍”的行为被定性为违反《乌克兰刑法》第190条第4款（利用电子计算设备实施的诈骗）。

2025年5月，一名独自抚养7岁儿子的妇女向该“巫师”求助。其子被诊断患有严重疾病及行为障碍，虽无法治愈，但需要进行行为矫正。 该“巫师”利用该女子脆弱的心理状态，说服她必须进行收费的“咨询”和“仪式”，声称这将有助于其儿子。 该女子为此类“帮助”共计汇款60,000格里夫纳。除了让这位所谓的“巫师”从中牟利外，他的仪式毫无效果。

除了“魔法服务”和“马拉松”活动外，该男子还通过销售“能帮助百万富翁的金水牛”雕像以及有助于解除“诅咒”的“神奇蜡烛”来牟利。 雕像售价9000格里夫纳，神奇蜡烛售价1300格里夫纳。

为了增加自己社交媒体页面的关注者数量，该男子会针对战争进程进行“占卜”， “预言”基辅市民将乘坐驳船往返于城市右岸与左岸之间，并强调——“在战争期间，巫师和女巫拥有特殊的力量，不仅能生存，还能过上好日子”。

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来源：基辅市检察院新闻处

利沃夫将对一名女子进行审判，其涉嫌实施“您的孩子遭遇交通事故”诈骗。

此前有报道称，一名71岁的基辅女子通过某即时通讯软件接到一名男子的来电，该男子自称是乌克兰安全局（SBU）的工作人员。他告知该女子，她涉嫌叛国，必须交出所有积蓄接受审查。 核查目的是确认这些资金是否来自俄罗斯。骗子承诺核查后的钱会归还给她。为了显得更具说服力，骗子还通过即时通讯软件向她发送了伪造的传票。

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