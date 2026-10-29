首都警方查获一名59岁女子，据调查显示，她以2万美元的价格为适龄征兵男子办理虚假残疾证明。该骗局旨在帮助他们逃避征兵。

该犯罪行为由首都警察总局移民警察局行动组与斯维亚托申斯基警察局调查人员及乌克兰安全局（SBU）工作人员联合查获。

该女子向“客户”提供的不仅是文件协助，而是一整套操作方案：从与家庭医生办理声明、建立病史，到后续通过专家委员会的审查。在此过程中，所需文件均需在缺乏实际残疾依据的情况下办理。

该涉案女子声称自己在医疗界有关系，并向其中一名男子提议安排制作医疗文件，这些文件可作为获得征兵延期依据。 她为这些“服务”索要2万美元，而“所需的诊断结果”则由客户自行选择。

起初，该女子从一名男子处收取了5千美元，用于为其办理文件。随后在下次会面时，她又从同一位客户处收到了1万美元——作为为另外两名男子办理文件的预付款。

在基辅某餐厅进行资金交接时，执法人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对该涉案女子实施了拘留。

在斯维亚托申斯基区检察院的程序指导下，调查人员向该女子通报了其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第369-2条第2款的指控——即通过影响授权人员作出决定而收受不正当利益。 该条文规定的量刑为最高五年有期徒刑。

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此外，警方还对涉案女子的住所及其他可能参与该骗局的人员进行了搜查。目前，庭前调查仍在进行中。

来源：基辅市警察局公共关系处

与此同时，尼科波尔市查获了一起通过虚假大学入学申请以获得服兵役延期资格的骗局。

乌克兰各地正陆续查获各类逃避动员的骗局。

在切尔尼戈夫州，一名被捕的逃兵曾试图行贿4万格里夫纳。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在八个州查获了12起逃避动员的案件。

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