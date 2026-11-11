视频：扎波罗热计划调整经由第聂伯河水电站大坝的交通路线，并限制桥梁通行

扎波罗热计划调整第聂伯水电站大坝附近的交通路线，实行双向通行模式。大多数车道的通行方向将根据交通流量和道路上车辆数量进行调整。

扎波罗热州军事行政管理局负责人米哈伊尔·塞米金通报了这一消息。

扎波罗热州国防委员会已通过了相关决议。塞米金表示，新方案将考虑到全天道路交通负荷的不均衡性，并有助于在交通流量最大的时段疏导交通。

在高峰时段，将有三条车道专用于车辆流量最大的方向；反向行驶的车辆则保留一条车道。

此外，行车方向将在一天内调整两次。早晚高峰时段，交通组织将根据实时交通流量进行动态调整。也就是说，根据车辆流量较大的方向，将向该方向分配更多车道。

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地区行政管理局特别强调，新方案还包含安全措施。若面临敌对威胁，将暂时封锁桥梁通行。

正如塞米金所解释的，此类限制通常持续5至15分钟。此后交通将恢复正常。

“我理解这会带来不便，但恳请大家予以理解。我们做出这些决定是为了保障人民的安全，”地区行政管理局负责人总结道。

此前，扎波罗热市已完全暂停了普雷奥布拉日恩斯基大桥的通行。

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