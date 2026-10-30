视频：所有希望从奥列什基前往乌克兰的人都已成功离开——卢比内茨

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已成功撤离，而对于选择留下的居民，当局已向其提供了人道主义援助。

所有希望前往乌克兰控制区的奥列什科居民均已成功撤离。与此同时，人道主义援助也已送达决定留下的居民手中。乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨对此作出声明。

据他介绍，为运输大件行李，已安排了专用车辆。乘客的行李均经过登记，并贴有专用标签。 该过程由俄罗斯机构代表和乌克兰人权专员办公室工作人员共同协调，他们确保所有乘客都能在巴士上获得足够的座位。

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卢比涅茨还指出，即使是那些事先未登记参加撤离的人员，也获得了离开的机会。

此外，人权专员还表示，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程途中。

需要提醒的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经由俄罗斯境内前往赫尔松州临时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能会利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的地方。德国《图片报》援引乌克兰军方人士的话报道了这一威胁。

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