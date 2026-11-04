视频：因调查U420毒品网店，记者比古斯险遭酸液泼洒

11月4日星期三，乌克兰国家反腐败局公布了U420案件涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。 其中，他们特别提到因记者德尼·比古斯报道了U420毒品商店的相关内容，而计划对他实施酸液袭击。

此外，对话参与者还威胁要对博主伊戈尔·拉琴、ProKyiv编辑部以及一名马里乌波尔捍卫者实施人身伤害。

据调查显示，该犯罪组织成员涉嫌参与经营销售毒品的U420连锁店。 该组织成员叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）拥有这些商店，而安德烈·奥西波夫（绰号“犯罪分子”）则持有该业务股份，并每月从其营业额中提取一定比例的分成。

在公开的录音中，“墨西哥人”讨论了记者丹尼斯·比古斯以及可能对他实施袭击的方式。特别是，他提议向该记者泼酸或用锤子殴打他。

“我觉得，他妈的用酸泼他……你觉得呢，还是他妈的用锤子揍他，找个不那么引人注目的地方，你觉得锤子还是酸，哪种影响小点？”他说。

在另一段对话中，布尔金已直言不讳地表达了想要对付比古斯的意愿，他担心该记者会继续发布关于他们活动的报道。

此外，涉案人员还提到了伊戈尔·拉切纳以及其他报道U420网络活动的记者，并讨论了袭击他们的可能性。特别是，他们威胁要对拉切纳和《ProKyiv》编辑部实施人身伤害。

涉案人员还列举了潜在袭击目标，其中包括一位曾被俄军俘虏、幸存后组织抗议活动反对该网络活动的马里乌波尔捍卫者。根据乌克兰国家反腐败局（NABU）的调查材料，涉案人员还计划向其泼洒酸液并用锤子殴打他。

U420涉案人员如何计划保护自己的生意

在其他录音中，该组织成员讨论了贿赂高级官员的事宜，特别是被称作“K”的部长。据推测，此人应为时任内务部长伊戈尔·克利缅科。 据NABU称，“墨西哥人”曾要求“犯罪分子”设法与该部长达成协议，以确保商店的正常运营。

该团伙成员还探讨了影响议会和立法工作的可能性。特别是，他们讨论了起草和通过相关法案，以使大麻在乌克兰合法化。

在其中一段录音中，奥西波夫提到打算与议会党团主席会面，商讨产品合法化事宜。在谈话中，他提到了“阿拉哈米亚”这个姓氏。据推测，此人应为“人民公仆”党团主席大卫·阿拉哈米亚。

据调查方称，该组织成员试图通过贿赂官员并影响国家层面的决策，来确保其商业利益不受侵害。

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乌克兰国家反腐败局于11月4日（星期三）通报了这一消息。

基辅市多家“U420”商店因涉嫌向儿童贩卖毒品而被查封。

基辅警方捣毁了一个通过看守所贩卖毒品的犯罪团伙。

执法部门正在对“U420”连锁店展开大规模搜查。

国家警察局揭露了U420与“希姆普罗姆”之间的关联。

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