10月23日基辅州停电安排：各轮次时间表
2026年10月23日星期五，基辅州将实施按小时轮流限电。电力部门已公布了所有用户组别的限电时间表。
停电安排如下：
- 第1.1组——08:00至11:30及18:00至22:00。
- 第1.2组——08:00至11:30及18:00至22:00。
- 第2.1组——07:30至11:30及18:00至22:00。
- 第2.2组——07:30至11:30及18:00至22:00。
- 第3.1组——11:00至15:00。
- 第3.2组——11:00至15:00。
- 第4.1组——11:00至15:00及21:30至24:00。
- 第4.2组——11:00至15:00及21:30至24:00。
- 第5.1组——06:00至08:00及14:30至18:30。
- 第5.2组——06:00至08:00及14:30至18:30。
- 第6.1组——14:30至18:30。
- 第6.2组——14:30至18:30。
如需查询具体地址的停电准确时间，建议用户使用电力公司的官方服务。
您可通过以下方式查看停电时间表：
- DTEK基辅电网的聊天机器人；
- 访问DTEK基辅电网官方网站；
- “基辅数字”应用程序；
- YASNO网站；
- YASNO Mobile应用程序中。
停电时间取决于用户地址所属的轮次。因此，在安排事务之前，建议先通过相应服务平台查看最新的停电时间表。
DTEK 发布了这一消息。
10月23日，乌克兰部分地区将实施强制性用电限制。
截至10月22日上午，受俄罗斯炮击影响，乌克兰六个地区的用户已出现停电情况。部分地区还实施了最多两轮的按小时轮流停电安排。