10月23日基辅州停电安排：各轮次时间表

2026年10月23日星期五，基辅州将实施按小时轮流限电。电力部门已公布了所有用户组别的限电时间表。

停电安排如下：

第1.1组——08:00至11:30及18:00至22:00。

第1.2组——08:00至11:30及18:00至22:00。

第2.1组——07:30至11:30及18:00至22:00。

第2.2组——07:30至11:30及18:00至22:00。

第3.1组——11:00至15:00。

第3.2组——11:00至15:00。

第4.1组——11:00至15:00及21:30至24:00。

第4.2组——11:00至15:00及21:30至24:00。

第5.1组——06:00至08:00及14:30至18:30。

第5.2组——06:00至08:00及14:30至18:30。

第6.1组——14:30至18:30。