乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基向记者兼电视主持人尼古拉·维雷斯尼亚授予了“功绩”勋章三等。该国家荣誉的授予，旨在表彰其对乌克兰媒体产业发展所作出的重大个人贡献。

根据文件显示，授予该国家荣誉的理由包括：他对乌克兰媒体产业发展作出的重大个人贡献、高度的专业精神、积极的公民立场，以及在媒体领域捍卫乌克兰国家利益的贡献。

尼古拉·维雷斯尼亚（尼古拉·西特尼克）被授予三等“功绩”勋章。 “1+1”电视台总经理安德烈·马尔切夫斯基、摄影师亚历山大·马斯洛夫、Ocean Media Plus销售公司总经理安德烈·帕尔蒂卡、战地记者叶戈尔·罗马赫洛、 United24 Media总编辑叶夫根·斯拉夫尼，以及其他媒体代表。

此外，总统还向女记者及媒体从业人员授予了三等奥尔加公主勋章。 其中包括Radio NV记者尤利娅·扎贝琳娜，以及“星期五”电台主持人兼节目总监安娜·斯维里多维奇（安娜·斯维里多娃）。

此外，公共广播电台记者兼主持人阿纳斯塔西娅·巴加利卡、国家企业“乌克兰对外广播多媒体平台”总经理尤利娅·宾、 记者拉里萨·沃洛希娜、“文化广播电台”制片人伊琳娜·科尔尼延科、战略营销专家奥列娜·马尔蒂诺娃以及“公共电台第聂伯”记者奥莱西亚·普里霍德科。

此外，泽连斯基还授予“文化广播电台”直播总编辑部总编辑娜塔莉亚·格拉布琴科“乌克兰功勋艺术工作者”荣誉称号。

国家元首于11月16日，值此广播、电视和通信工作者日之际，签署了第1120/2026号相关法令。

值得一提的是，泽连斯基此前曾向歌手兼志愿者达莎·阿斯塔菲耶娃授予了奥尔加公主勋章。

泽连斯基向梅拉尼娅·特朗普授予了奥尔加公主勋章。

西比加向芬兰外交部长授予了奥尔加公主勋章

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