在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡村乌克兰国民卫队驻地发生的事件中涉事的14岁少年的父母，可能被追究行政责任， 前提是该未成年人的行为未构成刑事犯罪。

内政部长伊万·维吉夫斯基在简报会上透露了这一消息，并指出该事件正受到国家领导层的密切关注。

国家卫队司令亚历山大·皮夫嫩科则驳斥了关于军人对该青少年使用武力的说法。 据他称，该少年是自行爬上树后摔下来的，随后军人将其带入室内以保护其免受抗议者侵害，提供了必要的医疗救助，并随后将其释放。

来源：乌克兰通讯社。

与此同时，俄罗斯宣传媒体大肆传播这名处于休克状态的青少年的画面，指责乌克兰军人对其进行虐待。 随后出现的视频证据驳斥了敌方的虚假信息：视频显示，该未成年人曾参与抗议活动，威胁过警察，并在事件中自行摔落。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡地区挑起事端的人员，并追究其责任。据他称，总检察长办公室及相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出质询。 人权专员要求查明事件经过，核查军人及国民卫队代表进入该住宅的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

关注我们在