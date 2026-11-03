乌克兰国家警察局局长伊万·维吉夫斯基表示，彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突起因于一名女子的行为，他称其为“伪医”。 据他称，关于所谓“酷刑室”及非法拘禁军人的信息与事实不符。

维吉夫斯基指出，围绕该事件存在大量操纵和虚假信息。目前，执法部门正在查明所有涉事人员，国家调查局将对其行为作出法律评估。

他表示，围绕该事件存在大量操纵和虚假信息，这些信息主要针对国民卫队的一个分队。

“此次事件的背景是一场精心策划的闹剧。 起因是，一名冒充医护人员的女子驾驶一辆贴有医疗援助标识、带有急救徽章的汽车抵达现场。据称是为了向被非法扣留的人员提供援助，”他指出。

维吉夫斯基指出，该建筑是由国民卫队依法租赁的。

“这名女子情绪激动地进行了直播。随后许多人看到直播内容，开始聚集到那里。实际上，她是在操纵舆论，扭曲整个事态，”内务部长补充道。

目前，执法部门正在核查当时在场人员及其来源地。所有相关人员都将受到法律处理。

随后，国民卫队指挥官展示了这些人员被拘留时的环境，并随后安排将他们送往医院接受医疗救助，尽管现场也提供了医疗服务。

“其中4人——两名是从特别作战任务中返回的军人，另外两名是待命前往边境防卫部队服役的征召人员。 随后，人群认为这还不够，并要求释放仍被关在建筑物内的另外17人，他们同样是国家警卫队的军人，当时正准备被派往前线防卫阵地，”维吉夫斯基继续说道。

随后，由于该建筑已被识别为可能遭到俄罗斯军队打击的目标，因此决定撤离该建筑。

因此，决定用大巴将人员撤离。这些人自愿上了大巴，但当大巴开始行驶时，有人开始阻挠。

“所谓‘酷刑室’、‘有人死亡’等说法，都是那位女性散布的虚假信息。国家调查局将对这些事件进行法律评估。 国家警卫局领导层正在进行内部调查，将对那些据称被非法拘禁在该处的人员进行评估，”他表示。

维吉夫斯基强调，俄罗斯正在发动一场混合战争。

“我们采取了最大限度的宽容和审慎态度，以避免造成人员伤亡和伤残。因此，这场冲突在现阶段得以平息，”内务部长继续说道。

救护车司机和一名女子已被拘留。目前，针对此事的系列案件正在调查中。



内务部长伊万·维吉夫斯基通报了这一情况。

需要提醒的是，国民卫队司令此前曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件期间一名青少年出现在住宅内的原因作出了解释。

在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的冲突中，有人发现一名博主正在散布俄罗斯宣传内容。

乌克兰武装部队总参谋部就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件作出了回应。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的冲突事件立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速旅就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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