在文尼察州，图尔钦区征兵与社会支持中心的三名军人拦截了一辆载有孕妇的民用汽车，并在未获得相应授权的情况下使用了催泪瓦斯罐。 该州征兵与社会支持中心主任承认，军人无权拦截该车辆。

涉事人员中有两人已被采取预防措施。乌克兰最高拉达临时调查委员会在会议上讨论了事件的具体情况。

该事件发生于11月14日约21:00至22:00之间。 文尼察州临时调查委员会及特别调查组负责人证实，军人曾横在民用汽车前方，导致道路上出现危险情况。据他称，他们当时想查明该车为何尾随其后。

但当时军方人员并不知晓该司机被通缉，也未核查其军事登记文件。

当被问及交通控制中心的工作人员在这种情况下是否有权拦截车辆时，该州交通控制中心负责人回答：“没有这样的权限。”

他还证实，事发时这些军人并未在执行公务。他们当时正前往文尼察，计划于次日早晨与警方共同开展警报宣传活动。

在听证会上，特别调查委员会还公布了参与该事件的军人姓名：

上尉雅罗斯拉夫·尤尔琴科；

中尉伊戈尔·梅斯科；

上等兵奥列格·诺维科夫。

据该州特别调查委员会负责人称，只有尤尔琴科具有作战人员身份。

该地区特别调查委员会负责人证实，正是这些军人最先使用了胡椒喷雾。他解释说，胡椒喷雾属于自由销售商品，公民可以将其用于自卫。 与此同时，该官员承认，在此事件中，军人并未面临任何威胁。

民用汽车内有一名孕妇。当被问及军人在使用胡椒喷雾后是否向她提供了帮助时，该地区反恐中心负责人回答：“据我所知，没有。”

在委员会会议期间，还提到了其中一名军人可能处于毒品亢奋状态的问题。“我对此并不知情，无法置评，”该地区临时协调委员会主任回答道。

正如特别调查委员会在会议上指出的，冲突发生后，军人离开现场时损坏了一辆民用汽车的车门。

目前，其中一名军人已被羁押，另一名则缴纳了16.6万格里夫纳的保释金获释。

文尼茨克州临时调查委员会与联合调查组正在开展内部调查。 该州警察局调查处正在依据《乌克兰刑法典》第296条第4款（寻衅滋事）对该刑事案件展开调查。议会特别调查委员会正在等待内部调查结果，并将继续关注事态发展。

据《格拉夫科姆》记者从现场报道，这一情况是在议会临时调查委员会会议期间披露的。

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