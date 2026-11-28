军事监察专员办公室对乌克兰军人长期驻守阵地的问题进行了调查。

调查结果显示，大多数受访者在驻守的首月内就开始出现精疲力竭的迹象，而长期驻守且未进行轮换会显著恶化其身心状况。

据该办公室数据显示，记录在案的最长驻守时间长达460天，而投诉中提及的平均驻守时间为115天。 这些投诉涉及来自130个军事单位的军人。同时，实际面临该问题的军人数量可能远高于此。

在研究过程中，调查了1600多名长期驻守前线的军人以及174名指挥官。此外，还对指挥官、军士和士兵进行了34次深度访谈。

结果显示，60%的军人早在第30天就出现了倦怠症状，而10人中有8人在第60天时已出现严重倦怠。10%的受访者表示曾有过自残或自杀的念头。 另有25%的受访者在长期驻守阵地后未能完全恢复，而在驻守超过180天的受访者中，这一比例接近一半。

缺水被证实是最强烈的压力源——83%的受访者指出其影响达到严重或极严重程度。76%的受访者将后勤中断列为显著的压力源。 此外，战友阵亡、独自驻守阵地、无法离开掩体、周围局势的不确定性以及轮换时间不明确等因素也产生了负面影响。

根据研究结果，军事监察专员办公室建议加强军人的医疗和战术训练，建立一套基于多项标准的统一阵地状况评估体系，并重新审视长期处于作战环境后的恢复机制。 具体而言，建议不仅要考虑驻守时长，还要考虑服役条件以及军人所遭受的影响。

需要指出的是，科雷茨基希望加重对非法持有武器和逃避服役行为的处罚力度。

空降兵司令解释了为何在战争期间进行复员会削弱乌克兰武装力量。

此前，维尼斯拉夫斯基就科雷茨基关于军人复员的言论发表了评论。

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