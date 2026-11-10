利沃夫地区行政法院支持了一名军人，该军人的因家庭原因申请退出现役的请求曾被非法驳回。 该男子申请退伍，以便照顾其患有二级残疾且需要他人协助的母亲。

法院认定军部拒绝该请求的行为违法，并责令指挥部将原告从现役中退役。

根据2026年11月在法院登记册上公布的裁决书显示，一名军人的母亲属于二级残疾且需要照料，该军人因此向法院提起诉讼。 部队拒绝了该男子退出现役的请求，因此他向法院提起诉讼。

该部队代表对起诉书提交了答辩状，指出拒绝该军人的请假申请是因为其母亲还有另外两个孙子。 本案由法官佐里亚娜·伦审理，她对所有案卷材料和论点进行了审查。

案卷显示，原告的母亲（二级残疾）还有另一个儿子（同样是军人）和两个孙辈。 其中一名孙子属于二级残疾，另一名孙女则处于失业状态，正在照顾两名年幼子女，并与母亲分居于基辅州。

“仅凭原告母亲拥有孙辈等二等亲属这一事实，并不能自动将其归入《乌克兰家庭法典》第3条第2款所指的原告母亲的家庭成员之列， 因为她既未与原告母亲共同居住，也未与其共同生活。因此，被告未能证明原告母亲还有其他一、二等亲属，能够作为二类残疾人对其进行照料。 鉴于上述情况，法院认定被告拒绝解除原告军事服役的决定违法，该决定侵犯了原告的权利”，法院判决书中如是指出。

法官认定军事单位驳回原告请愿的决定违法，并责令被告将其从军中退役。该判决仍可上诉。

需要指出的是，亚历山大·塔尔纳夫斯基将军已被从现役部队退役，转入预备役。

乌克兰对一名投奔俄罗斯并晋升为少将的前军人提出了指控。





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