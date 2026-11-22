2026年11月22日（星期日）， 总理谢尔盖·科雷茨基在与相关部委部长、总统办公室代表、各省及市行政机构负责人以及能源领域专家举行会议后表示。

据政府首脑称，根据总统的指示，已研究了由国防部管辖的国家特殊运输服务局参与修复工作的方案。 总理指出，民用公用事业部门在战时条件下往往无法迅速开展工作，且缺乏必要的专用设备，而国家运输特别服务局的各单位已具备相关经验，特别是在前线地区。

此外，国防部应与乌克兰武装部队共同从现役军人中甄选专业工程师和电工， 更新名册，并按地区原则将这些专家纳入国家紧急情况服务局（DSST）的预备队，以便在需要时调动他们，并加快炮击后的应急抢修工作。

来源：乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基。

数字转型部正与社区和领土发展部共同筹备启动一个统一的数字平台，公民可通过该平台报告基本公用事业服务（电力、供暖和供水）中断的情况。 乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基于2026年11月22日（星期日）通报了这一消息。

在俄罗斯对能源基础设施发动袭击导致大范围停电后，敖德萨大部分地区现已恢复供水。 与此同时，部分城区仍处于断水和断暖状态。市政部门已组织运水，市内还设有饮水处和约300个坚韧点。

关注我们在