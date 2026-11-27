建议军人于年底前在所属部队核查个人资料及证件的准确性。

信息错误或过时可能会导致薪资发放、休假办理、医疗就诊以及享受社会保障等方面出现问题。

具体而言，基辅州军事征兵中心及社会保障局列出了六项需特别注意的事项：

婚姻状况： 如结婚、离婚、更改姓氏或生育子女，应向人事部门报告并提交相关文件。

银行账户信息： 核对IBAN是否有效，特别是在更换银行或开设新账户后。

医疗文件： 妥善保存出院证明、伤残鉴定委员会（ВЛК）的鉴定结论、检查结果、有关受伤、创伤、疾病的文件以及康复建议。

休假文件： 核查是否持有指挥官签发的休假令，确认休假日期和时长的准确性，以及离营和返营文件。如计划出国，需另行确认过境规定。

关于津贴发放的个人指示： 核查或办理相关文件，其中应明确在被俘或失踪时可领取部分津贴的人员，以及在阵亡时可领取一次性补助金的受益人。

电子军籍文件：在“军队+”应用程序中核查文件是否存在以及数据显示是否正确。如有错误，请联系相关部门予以更正。

此外，建议军人保留所有重要文件的副本，特别是医疗证明、家庭文件、法院判决书以及享受优惠待遇的证明文件。向部队提交文件时，应保留交接凭证，以便在必要时证明已提交的事实。

来源：基辅州临时协调中心及特别行动组。

需要提醒的是，南部军区正在调查文尼察市军事征兵中心工作人员与平民之间的冲突。

此前在敖德萨，一名司机用刀刺伤了一名征兵中心军人，并试图用汽车撞击他。

在此之前，执法部门已对一名41岁的基辅市民提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区交通控制中心及联合指挥部大楼内开枪射击。他可能面临终身监禁。

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