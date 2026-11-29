克里沃罗格国防委员会主席亚历山大·维尔库尔表示，乌克兰最大的冶金企业“安赛乐米塔尔克里沃罗格”决定停产是出于经济原因，而非因俄罗斯的炮击。

维尔库尔指出，该联合企业贡献了全市预算的约30%，并指责该公司以火箭弹袭击为借口关闭工厂。“在乌克兰，没有哪里是安全的。实际上，他们这么做是出于经济原因，”他说。

该企业总经理毛罗·隆戈巴尔多向记者解释称，这一决定是在9月最后两座仍在运行的高炉遭到袭击并受损后做出的。据他介绍，停产过程将持续到12月。 为维持工厂正常运转，将保留约1500名员工，其余1.45万人将被遣返回家，期间保留职位并支付三分之二的工资。

隆戈巴多强调，公司无意撤离乌克兰。 与此同时，他承认，即使战争结束后，该联合企业的命运仍将充满不确定性，因为在停产一年后恢复生产需要大量投资，而且部分技术熟练的员工可能会另谋高就。

维尔库尔在接受《金融时报》采访时谈及此事。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，印度总理纳伦德拉·莫迪应就俄罗斯对“阿赛洛米塔尔克里维里格”钢铁厂的导弹袭击作出回应。 受袭击影响，该企业被迫停产。

11月20日晚，俄军向克里维里格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军又再次动用喷气式无人机袭击了该市。

11月20日夜间，俄军动用喷气式无人机对克里沃罗格发动了大规模袭击。袭击导致基础设施严重受损，特别是加油站，且部分城区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

11月10日晚，俄军动用无人机对克里维罗格的关键基础设施进行了大规模袭击。袭击导致该市部分地区断电，医院和自来水公司的泵站转为发电机供电。此次袭击未造成人员伤亡。

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