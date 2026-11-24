上诉法院更改了涉案司机的判决，该司机卷入了2022年10月14日发生在瓦拉斯基区比尔斯卡·沃利亚村的一起交通事故。该裁决是在里夫内州检察院少年检察官提出申诉后作出的。

当时深夜，一名19岁的当地居民在未持有驾驶证且处于醉酒状态下，驾驶一辆技术状况不佳、既无车牌也无保险单的本田摩托车上路。 在拉法利夫斯卡街上，他驶入对向车道，与停在对向车道边缘的一辆Loncin摩托车相撞。

此次交通事故导致20岁的Loncin摩托车驾驶员当场死亡，而本田摩托车上的未成年乘客则受重伤。

2024年8月，法院认定该交通事故肇事者犯有“酒后驾驶违反道路交通安全规则”罪， 导致受害人死亡，并判处其5年缓刑，同时吊销驾驶资格5年。

检察机关认为该处罚与犯罪行为的严重程度及被告人的个人情况不相称，遂对判决提出上诉。

罗夫诺上诉法院在听取了检察官的论点后，撤销了一审法院的判决并作出新判决，判处现年23岁的司机3年有期，并剥夺其5年驾驶资格。他承认了自己的罪行，并表示真诚悔过。

来源：罗夫诺州检察院

利沃夫州发生梅赛德斯与奥迪相撞事故：一名4岁儿童在车祸中丧生。

基辅州一名醉酒司机撞死一名妇女后逃离事故现场。

乌克兰电视主持人娜塔莉·萨洛尼克遭遇车祸，因脊柱骨折需接受手术治疗。

关注我们在