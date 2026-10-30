掺有美沙酮的威士忌和视频通话：乌克兰一名军人因女友送的礼物中毒

在乌克兰，一名军人因饮用了一瓶由女友以礼物名义寄来的掺有美沙酮的威士忌而死亡。 该女子在视频通话中目睹了这一过程，并用摄像头记录了下来。乌克兰国家警察局局长马克西姆·茨茨基里泽透露了这一事件。

据他介绍，这起谋杀案经过精心策划：这名士兵经常与一名女子进行视频通话，该女子向他赠送了“礼物”。然而，实际下毒的酒精是由另一名同谋准备并寄出的。

据执法部门称，该女子未必是此次下毒事件的直接策划者。她在整个阴谋中的角色以及其他涉案人员的具体行为，正在调查中逐步查明。 与此同时，此案表明，即便是长期的交流和定期的视频通话，也无法保证安全。

通过Telegram谋杀军人的案件正呈现系统性特征

据马克西姆·茨茨基里泽介绍，执法部门在开始比对鉴定结果、遇害者的最后联系记录及其通信内容后，发现了一种反复出现的作案模式。

据警方负责人称，2026年期间，调查人员针对乌克兰八个地区及基辅市22名乌克兰武装部队军人死亡事件，共立案调查了20起刑事案件。 在涉及12名军人死亡的案件中，已有11人被通知涉嫌犯罪。另有4起案件中，已锁定相关嫌疑人，正准备向其送达涉嫌犯罪通知书。其中4起案件已移送法院审理。

与此同时，茨茨基里泽强调，目前并非所有22起死亡事件都能被视为谋杀：部分案件的死亡原因仍在调查中。

据他介绍，在已查明的多起案件中均涉及美沙酮，这些药物是通过邮寄、藏匿点或当面接触等方式转交给军人的。 犯罪分子试图通过结识、恋爱交往、共同休闲及赠送礼物等方式，赢得潜在受害者的信任。

俄罗斯幕后操纵者主要招募年轻人，尤其是未成年人，来实施犯罪。他们向这些人提供金钱、毒品，或承诺帮助解决个人问题。

在茨茨基里泽讲述的一起案例中，一名19岁的青年同意以5000格里夫纳为报酬杀害一名军人。在另一起案件中，犯罪分子试图诱使两名女学生参与犯罪，并承诺支付5000美元。

军人如何防范中毒

执法部门呼吁军人对来自网络上结识的人所提供的礼物、包裹及提议保持高度警惕。

主要建议包括：

不要服用酒精、药品及其他来源不明的物质，即使这些物品是由熟人寄来的也不例外。

不要接受在视频通话中饮酒或服用不明物品的可疑提议。

不要向不太熟悉的人发送身穿军装的照片，也不要透露服役地点、日常作息及行踪。

如果对话者坚持要求单独见面，或要求对此次交流保密，请提高警惕。

不要代收他人的包裹，也不要应陌生人的要求转交不明包裹。

如果联系对象引起怀疑，警方建议保存聊天记录、账号信息和电话号码，并拨打102报警。不应自行揭穿可疑的对话对象，也不应继续沟通以进行核实。

据马克西姆·茨茨基里泽称，102服务中心的员工已就如何应对此类报告接受了培训。要求各分队指挥官将相关建议传达给全体人员。

来源：UNIAN。

此前，在里夫内州，一名14岁少女因受俄罗斯联邦指使杀害一名军人而将接受审判。

在特尔诺皮尔州，诈骗分子从一名失踪军人的母亲那里骗取了近35万格里夫纳。

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