尼古拉耶夫州军事行政当局负责人维塔利·金就其最近一次采访后引发的批评作出了回应。 他指出，自己的言论引发了愤慨和争议，但强调不会对战争结束后乌克兰可能面临的问题保持沉默。

据金介绍，退伍军人事务部正在开展调研，并定期与退伍军人沟通。具体而言，约80%的受访退伍军人担心可能陷入成瘾问题，近半数则担心自己会被卷入非法活动。

“请仔细思考这些数据。这不是我的杜撰或预测。这是退伍军人自己所担心的，也是他们亲口说出的，”他强调道。

金指出，他认为公开讨论此类风险至关重要，即使这些话题会引发令人尴尬的讨论。在他看来，国家不仅要宣称已做好结束战争的准备，还应切实为可能面临的挑战做好准备。

“但我希望我们能够真正做好准备。这里的‘我们’既包括国家，也包括退伍军人、相关部委以及社会公众，”这位官员表示。

他还补充道，退伍军人事务部正在致力于支持国防人员、帮助他们康复、安排就业以及援助其家庭，但要解决所有问题，需要政府、退伍军人和公众通力合作。

“因此，我乐于对话，欢迎建议，也接受批评。但请大家切中要害，共同寻找解决方案，”金总结道。

他强调，自己致力于让乌克兰做好准备，以应对战斗结束后面临的挑战。

“我只有一个目标——当被问及‘我们是否准备好迎接战争结束’时，我能回答：我们准备好了！”

金在Facebook上发布了这一消息。

图：维塔利·金在公开场合露面时，眼部有淤青和肿胀。

金列举了退伍军人政策的五项优先事项。

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