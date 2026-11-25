11月24日星期二，匈牙利总理彼得·马贾尔抵达外喀尔巴阡地区。 这是自2015年以来匈牙利政府首脑首次访问该地区，当时正值维克托·奥尔班执政时期，多年来，他在乌克兰问题上的政策堪称欧盟各国中最敌对的。 马贾尔此次专程来到喀尔巴阡地区——这里是匈牙利少数民族聚居地，也是这场旷日持久冲突的根源所在。

与弗拉基米尔·泽连斯基的会晤在温暖、建设性且近乎友好的氛围中进行。 两位领导人参观了以拉约什·科舒特命名的贝雷戈夫中学，甚至在那里举行了一场友谊排球赛，这场比赛成为了当晚真正的“亮点”。 政界人士频频微笑，不时互相握手，并在联合记者会上公开互致问候。 泽连斯基称此次访问“非常务实且富有建设性”，而马亚尔则称其为“历史性的”，并表示这为“两国关系重新起步”提供了契机。 看来，在基辅与布达佩斯之间历经多年的紧张局势和相互指责之后，终于迎来了——即便不是完全和解，至少也是关系显著缓和的时刻。

但情况真的如此一片光明吗？两国之间的“冰层”是否真的已经融化？此次访问是否意味着基辅通往欧盟之路上的“匈牙利封锁”时代的终结？ 还是说，表面上的热情之下，隐藏着同样的务实算计和同样的问题，只是形式发生了变化，本质却未改变？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

政治策略的排球赛：此次访问背后的真实意图

此次访问中最引人注目的事件，恐怕就是那场排球赛了。泽连斯基和马亚尔与青少年们一起在学校体育馆里奔跑、扣球、欢笑，互相击掌并鼓掌。 一方面，这看起来真诚且充满人情味。 但另一方面，这又太像是一场精心策划的政治秀，其目的在于展示领导人充满活力、热爱运动，是“平易近人”的“普通人”，不排斥“亲民”形象。 这不禁让人联想到弗拉基米尔·普京在首个任期时的表现，他同样积极地打冰球——这与年迈、多病且经常醉醺醺的鲍里斯·叶利钦形成了鲜明对比。

但若抛开这些类比，便不难看出：这场赛事本身就蕴含着多重直接的寓意。其一，是展现领导人都是年轻、强壮、热爱运动的男子汉。 其次，是展示乌克兰和匈牙利虽然可以竞争和较量，但最终仍能像运动员赛后那样握手言和——正如马亚尔和泽连斯基赛后所做的那样。 第三，是让人明白，领导人也是能够进行人际接触并达成非正式共识的。 尽管从旁观者的角度看，这一幕显得有些奇怪——两名身穿西装的成年男子像小男孩一样追逐着足球，而此时国内实际上正经历着一场耗尽心力的血腥战争——但实际上，政治往往正是关于此类举动的。 如果这次访问哪怕能稍微缓和一下紧张气氛，改变双边关系的基调，那它就值得了。



此次访问的象征意义并不局限于排球一项。例如，马亚尔还呼吁将图鲁尔雕像——这种象征匈牙利民族的神话鸟——重新安置在穆卡切沃的“帕拉诺克”城堡上。 2022年，当地政府拆除了图鲁尔雕像，并在原地竖立了乌克兰三叉戟，此事当时就曾引发维克托·奥尔班政府方面的愤怒。

对乌克兰读者而言，这一要求可能显得荒谬：一个神志清醒的成年人、一国领导人，难道会认真在意城堡上的一只神话中的鸟吗？但对布达佩斯而言，这是关乎身份认同和历史记忆的问题。 马扎尔在首次访问期间就触犯了这一禁忌，这一事实本身就说明了围绕此类纯粹象征性事物所产生的冲突之深。 这些事物本身虽无实际价值，却对对方意义重大——并可能成为那种能够化解更复杂问题的“善意姿态”。



冲突的根源：乌克兰与匈牙利关系为何出现问题

总体而言，基辅与布达佩斯之间的紧张关系至少可追溯至2014年。当时，新政府采取了提升乌克兰语地位的政策，这引发了匈牙利的强烈反应。 喀尔巴阡地区匈牙利人的权利问题，成了维克托·奥尔班亲自关注的焦点。

2017年9月，乌克兰最高拉达通过了新的《教育法》，该法案大幅扩大了乌克兰语在教育过程中的使用范围，这成为双方关系紧张的顶点。 对匈牙利而言，这被视为其少数民族权利——据乌克兰外交部2018年的数据，喀尔巴阡地区的匈牙利公民超过10万人——面临威胁的信号。 当时，布达佩斯阻挠了乌克兰-北约委员会的会议，并承诺将阻挠基辅今后融入欧亚大西洋体系的所有进程（此后也确实如此行事）。

自那时起，冲突时而加剧，时而稍有缓和，但从未完全平息。维克多·“否决先生”·奥尔班将喀尔巴阡地区的匈牙利人问题作为自己的政治招牌，并利用这一议题来动员选民。 匈牙利已成为欧洲对乌克兰持怀疑态度的主要国家，经常对涉及乌克兰的决议行使否决权或加以拖延：从针对俄罗斯的制裁，到对乌克兰的财政援助，再到关于加入欧盟的谈判。

今年春季马扎尔在选举中的胜利，在基辅引发了一丝谨慎的乐观。 6月，双方甚至宣布就扩大匈牙利少数民族在语言、教育和文化方面的权利达成历史性协议，但该问题最终仍未得到解决。 此外，这位匈牙利领导人对向乌克兰提供军事支持一事，仍坚持奥尔班式强硬而原则性的立场，这也引发了基辅方面的不满。与此同时，匈牙利从未停止过人道主义援助。



“冰层是否已裂开”：哪些方面发生了变化，哪些依然如故

简而言之：冰层确实已裂开，但尚未完全融化。当前局势比奥尔班执政时期有了显著改善，但根本性的矛盾依然悬而未决。

此次访问本身以及会晤中温暖的氛围都表明，双方已准备好进行最高层级的对话。在经历了数年所有交流都仅限于相互外交争执之后，这已是一大进步。 此外，双方还就具体事项达成共识：扩大能源领域合作、能源供应、匈牙利企业使用乌克兰天然气储气库、边境检查站翻新、开通新的直达铁路班次等。 这些都是有利于两国经济的务实举措。双方显然致力于构建长期且建设性的关系模式。

但事情还有另一面。 首先，匈牙利少数民族权利问题，尽管已取得进展，但至今尚未得到最终解决。马亚尔在访问期间明确表示，他期望乌克兰能在短期内全面履行相关协议。 也就是说，语言和教育权利问题今后仍将留在议程上——如果基辅无法或不愿履行承诺，这一问题仍有可能再次激化。

其次，尽管马亚尔表现得相当建设性，但他并未成为某些人——出于某种原因——所期待的那种“亲乌克兰”领导人。 他对乌克兰快速融入欧盟仍持怀疑态度，拒绝参与450亿欧元的贷款计划，并明确表示匈牙利今后仍不会提供任何军事援助。 换言之，在马贾尔执政下，这个邻国虽然不再是系统性问题和持续否决权的来源，但也没有成为乌克兰政府及社会大多数人所理解意义上的“朋友”。 布达佩斯是一个强硬而务实的合作伙伴，完全愿意在相关领域开展合作，但并不准备为了满足基辅的愿望而牺牲自身的利益和原则。

不过，在持续了近一个半十年的局势下，若期待更多，未免有些天真。即便是在奥尔班时代之后出现的这种关系回暖，对两国而言也已是一项重大的外交胜利和福音。



专家观点

政治学家马克西姆·贡恰连科确信：马亚尔的访问是一次重大的外交突破。 这或许标志着在奥尔班时代长期对峙之后，两国关系迎来了重启。我们看到了建设性的举措：联合活动、象征性举动，以及触及两国都感到敏感的问题——匈牙利少数民族的权利。

“最重要的成果是，在涉及匈牙利族群语言、教育和文化权利的问题上取得了进展。马亚尔本人也确认了这些进展。多年来，匈牙利少数民族问题一直是双边关系中的制约因素。 该问题不仅被匈牙利国内的政治势力大肆炒作，还得到了俄罗斯宣传机器的支持。其逐步解决消除了长期合作中的一大障碍。 关于协议的具体内容及其落实问题仍待商榷，但直接、建设性对话这一事实本身，与奥尔班的政策形成了鲜明对比。

匈牙利政策的转变开启了一扇机遇之窗。与前任不同，新任总理表现出采取务实态度和进行直接对话的意愿。 当然，这并不意味着会发生急剧的政策转向……也不意味着布达佩斯会加入基辅的无条件支持者行列。但与奥尔班不同的是，乌克兰问题不再仅带有纯粹的负面含义。 “诚然，匈牙利仍以自身利益为导向，且其对乌克兰加入欧盟的立场仍存争议。但随着新总理的上任，乌克兰外交获得了回旋余地，”这位政治学家认为。

专家认为，关键指标将是马亚尔对乌克兰未来在欧盟地位的立场。这包括对话意愿、不再阻挠欧盟支持乌克兰的决议，以及在经济和能源领域的合作等。

“目前谈论彻底化解乌克兰与匈牙利的对峙还为时过早。不过，马亚尔的此次访问是近年来最积极的信号之一。基辅和布达佩斯正从相互指责的政策转向务实地寻求妥协。 而且，这很可能不会仅限于象征性的政治姿态和乐观的声明，”马克西姆·贡恰连科总结道。

政治学家、世界政策研究所所长叶夫根·马格达对此持更为怀疑的态度。他表示，鉴于匈牙利议会通过的立法修正案将总理任期限制为两届 ——即八年——的背景下，乌克兰加入欧盟的决定未必会在彼得·马亚尔担任总理期间作出。但他仍有值得记入功绩的一笔。

“马亚尔数月来一直推动在贝雷戈沃举行会晤的构想。如今，这次会晤终于举行了。他带来了人道主义援助，并表示匈牙利没有忘记在乌克兰的匈牙利族社区。 也就是说，马亚尔抢先落实了奥尔班议程中的一部分……与奥尔班时期提出的11项要求相比，我们最终只接受了10项。 关于匈牙利少数民族在议会中必须拥有政治代表权的条款已消失，因为这需要修改宪法。而在战时状态下，我们不仅尚未做好准备——根据现行法律，我们甚至无法实施这一条款。

我看不出有什么理由说这是某种实质性的突破。乌克兰只是让马亚尔有机会向匈牙利选民展示其最佳的政治素质。 但这给乌克兰带来了什么？难道只是上周匈牙利撤回了针对乌克兰与欧盟开启第四、第五谈判议题的保留意见和反对意见？但开启这些议题并不意味着谈判会高效且迅速。 毕竟，这涉及“绿色转型”和农业领域。这些都是非常棘手的谈判议题。 因此，在我看来，我们是在和匈牙利玩“让步”的游戏。如今，除了现有的所有问题外，我们还将面临如何与罗马尼亚、保加利亚，甚至未来可能与波兰就少数民族问题展开对话的难题。 顺便提一句，一个问题随之浮现：如何界定俄罗斯少数民族的权利？毕竟根据2001年的人口普查……我国确实有数百万俄罗斯族人。老实说，我不知道该如何安置他们。 与我国当局声称“这个问题不存在”的立场不同，我认为这个问题确实存在。这也给马亚尔访问乌克兰一事带来了更多疑问，”叶夫根·马格达认为。



总而言之，彼得·马亚尔对喀尔巴阡地区的访问无疑是一个积极的信号，也是乌克兰与匈牙利关系中的重要转折点。 在经历了13年多的相互指责、阻挠、否决和误解之后，双方终于以正常姿态坐到了谈判桌前——而且并非在充满最后通牒的阴郁氛围中， 而是在排球比赛这种相当友好且富有建设性的氛围中。

基辅和布达佩斯都准备探索新的关系模式。 但也不应抱有冲突已完全解决的幻想：距离那一步还很遥远。即使两国领导人之间有着良好的个人关系，也无法消除双边关系中数十年来积累的结构性问题。

但今天，我们时隔很久首次有了谨慎乐观的理由。如果此类访问能定期举行，如果“关系新篇章”的宣言能转化为具体行动——无论是基辅方面， 布达佩斯方面——那么，乌克兰和匈牙利迟早有望将那段漫长、痛苦且互损的相互疏远时期抛在身后。 关键在于不要在迈出第一步后停滞不前，并要记住，两国领导人一起打排球 ，远比武装拦截乌克兰收款员、嘲讽匈牙利领导人“大肚腩”以及诸如此类的事情要好得多。

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