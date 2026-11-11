狼和熊开始越来越频繁地靠近人类：各地社区正发出危险警告

乌克兰记录到食肉动物数量有所增加，它们越来越频繁地靠近居民区。人们在乡村街道上发现了狼的踪迹，熊则闯入了居民的院子。 呼吁当地居民保持警惕并遵守安全规定。

特别是，在文尼察州格尼万社区的一个小村庄里，有人发现了四只狼。

与此同时，在扎卡尔帕蒂州，熊会闯入私人农场，并在居民区街道上游荡。

11月9日，乌克兰猎人与渔民协会蒂夫里夫区分会报告了狼群出没的情况。当地将食肉动物数量的增加归因于战时状态下长期禁止狩猎。

据该组织称，野生动物为觅食正向居民点附近迁移。狼的踪迹不仅出现在文尼察州，还在敖德萨州和喀尔巴阡地区被发现。

敖德萨州跨地区林业与狩猎管理局通报称，根据2026年冬季普查结果，该地区狼的数量与2023年相比增长了472%。 在沃伦地区，狼群曾在夏季袭击家畜。

在喀尔巴阡地区，熊在居民区附近出没的事件也日益增多。

例如，在蒂亚奇夫区塔拉西夫卡村，有人在居民住宅的院子里就发现了一只棕熊。而在尼日尼亚普沙村，一只熊在街道上游荡，并被监控摄像头拍下。

鉴于此类事件频发，呼吁居民确保家畜安全，并在遇到食肉动物时遵守行为准则。

为降低遭猛兽袭击的风险，请遵循以下建议：

将牲畜和家禽妥善关好。 傍晚和夜间，应将家畜安置在门锁牢固的坚固农用建筑内。

夜间不要将狗留在户外。 被拴住的动物无法逃跑或自卫，因此可能会成为狼的猎物。

确保院落照明充足。在房屋和畜栏周围安装带运动传感器的灯具，有助于驱赶掠食者。

建议人们在日落后尽量避免在村庄周边及林带附近活动。不要单独前往这些地方。建议由成年人陪同儿童前往学校或参加课外活动。

若遇到狼，切勿挑衅该动物，也切勿试图逃跑。具体建议如下：

不要背对掠食者，也不要奔跑 ，因为突然的动作可能会引发追击。

应缓慢后退，切勿靠近该动物。

尽量在视觉上显得体型更大：将双手或外套举过头顶。

大声呼喊、吹口哨或利用随身物品制造噪音。

凡在居民区范围内发现食肉动物出没，必须立即向市或乡政府或国家森林保护部门报告。

此前，在基辅奥博隆区的一处公寓楼内，警方从一户居民家中抓获了一只真正的狼，该狼曾袭击其女主人，导致她手臂和大腿受重伤。

乌克兰境内的战事不仅对人类，也对宠物产生了严重影响。一项新的科学研究表明，这场战争在短时间内显著改变了那些曾经作为宠物饲养的狗的外貌和行为。

关注我们在