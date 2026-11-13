逃离被占领区并历经12次空袭：空中侦察员“索科尔”的故事

与家人一起从被占领区逃生，历经猛烈轰炸，并无论如何都继续保卫自己的国家——这样的道路，绝非人人都能走得通。 然而，第91独立反坦克营的空中侦察兵德尼斯（代号“索基尔”）却不得不经历这一切。

对他而言，与占领者的战争具有个人色彩。正因侵略者，他失去了家园，因此这位战士如今仍在继续战斗，渴望为所经历的一切报仇雪恨。

在枪声中穿行于黑暗之中

全面入侵开始后，位于赫尔松州左岸的德尼斯的故乡村庄被俄军占领。

据他所述，侵略者立即着手设置检查站，并向当地居民推行自己的规则。

“如果有人想离开，就通过村长联系他们的负责人。对方会过来签发离境许可。但不能前往乌克兰控制的区域。 只能前往他们控制的区域，”“索基尔”解释道。

在此背景下，他和妻子决定，尽管风险重重，还是得想办法离开。

在食品长期短缺和侵略者恐怖统治的双重压力下，在被占领区的生活变得越来越艰难，尤其是带着年幼的孩子。

“我们决定沿着第聂伯河撤离。凌晨三点整，我们收拾好行装出发。徒步走了10到11公里，还得抱着孩子。当时儿子快三岁了，女儿比他大一点。趁着天黑，以免被人发现。 有人开枪了。谢天谢地，子弹没朝我们这边射来。我们就这样沿着河岸，抵达了他们还没来得及占领的区域。在那里，我们的军人接走了我们，把我们送到了安全的地方，”德尼士回忆道。

其他平民也曾尝试以同样的方式撤离，直到俄军发现这条路线并布下地雷。有一天，一名男子带着孩子在那里被拉线地雷炸死，此后从村里逃离的风险变得更大。

丹尼斯本人在逃离被占领区后，便与妻子和孩子们一起搬到了克里沃罗格，在那里得到了亲戚们的收留。

然而，我们这位主人公的遭遇并未就此结束，因为随后命运又给他带来了更加严峻的考验。

爆炸后眼前一片漆黑

如今，丹尼斯负责操控侦察四轴飞行器，追踪敌军动向，以便随后用打击型无人机将其歼灭。

但此前，“鹰”曾作为反坦克导弹系统的瞄准手，专门猎杀敌方装甲车辆。

“有一次，一枚巨大的炸弹落了下来。那时我们还没开始使用FPV系统。那是‘标枪’反坦克导弹系统的阵地。为什么会中弹？因为那里有好几个掩体，而且邻近的战友暴露了位置。 敌方的‘Mavic’无人机飞了过来，而小伙子们却把无人机留在院子里。虽然他们给无人机盖上了遮挡物，但还是放在了院子里。俄军击落了那些无人机，”“索科尔”讲述道。

此后，敌军开始用自己的FPV无人机攻击乌克兰阵地，但未能摧毁那些设施完善的掩体。

随后，俄军开始向他们投掷制导航空炸弹。

“结果，就在某个美好的傍晚，我也被那枚制导炸弹击中。能活下来简直是个奇迹。 可以说，我运气不错。如果当时再偏左一点，哪怕只有一米，我可能就坐不到这里了，”这位战士推测道。

家人——是支撑我走下去的力量

一提到家人，这位面容严峻的男子那冷峻的目光立刻柔和下来，语调中也透出温暖。

显然，对“鹰”来说，家庭是最重要的。正是对与亲人久违重逢的期盼，赋予了他力量和勇气，让他能够坚韧地承受任何磨难。

尽管丹尼斯几乎每天都努力与亲人保持联系，但他最渴望的还是能再次与他们团聚，最好是围坐在“摆满美食的大餐桌”旁。

“第一天——坐坐，休息一下。然后和孩子们共度时光。如果天气允许，就出去走走。 去公园转转，或者逛逛商店。多花点时间陪孩子们，”绰号“索科尔”的他一边规划未来一边说道。

据《军队资讯》报道。

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