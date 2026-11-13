YouTube在乌克兰又封禁了一批散布宣传内容的俄罗斯频道

乌克兰国家安全与国防委员会下属的反虚假信息中心宣布，YouTube视频平台已对乌克兰用户封禁了另外16个俄罗斯频道。这些频道曾传播宣传内容及支持战争的素材。

被封禁的频道

包括：战地记者亚历山大·斯拉德科夫和Z博主谢尔盖·科利亚斯尼科夫（Zergulio）的频道，俄罗斯歌手娜迪亚·巴布金娜、尤利娅·萨维切娃、维多利亚·达伊涅科、 玛莎·韦伯以及乐队Uma2rman，还有“俄罗斯SVO剪辑”、“塞瓦斯托波尔记者”等资源，以及俄罗斯动画剧集《玛莎和熊》的外语频道等。

乌克兰国家安全与国防委员会下属的反虚假信息中心在Facebook上发布了这一消息。

此前，视频平台YouTube已在乌克兰封禁或下架了另外39个传播俄罗斯宣传内容的频道。其中包括支持俄罗斯对乌克兰战争以及弗拉基米尔·普京政权的艺人频道。

9月，YouTube在乌克兰封禁了31个与俄罗斯艺人、宣传人员及受制裁人员有关的频道。

YouTube删除了塞尔维亚导演埃米尔·库斯图里卡与Sputnik Serbia联合运营的个人频道“我的生活”。在被封禁前，该频道拥有约3万名订阅用户。



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