自2027年1月1日起，乌克兰将正式启用统一公证系统，该系统将把主要公证登记册整合到一个数字平台中，并确保与国家数据库进行电子数据交换。 乌克兰内阁已通过由乌克兰司法部起草的第1453号决议，批准了相关决定。

新平台将包含四个主要登记册：统一授权书登记册、继承登记册、公证文件专用表格统一登记册以及公证人统一登记册。

此外，该系统还将提供对《统一国家人口登记册》、《纳税人登记册》、《法人、个体经营者及社会团体登记册》以及《债务人统一登记册》信息的访问权限。

得益于该平台的实施，公证员在办理文件时将能够直接快速核验身份证明的真实性，并获取有关公民和企业的最新信息，这将加快公证业务的办理速度并降低出错风险。 与此同时，司法部强调，该数字系统仅作为工作工具，不会取代专业人员， 因为所有法律决定仍将由公证人作出；在2026年12月20日之前，专业人员可自愿测试该软件并参加培训网络研讨会。

来源：乌克兰司法部。

此前，乌克兰公证协会曾致函数字转型部长和司法部长，要求停止“电子公证”系统的测试，原因是担心公证秘密遭到泄露。

司法部表示，关于公证员在测试“电子公证”系统期间乌克兰公民个人数据疑似泄露的报道与事实不符。

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