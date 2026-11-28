又有23名因健康问题、无处居住、经济困难或在乌克兰控制区无亲属等原因，多年来无法自行离开的乌克兰公民，成功从乌克兰临时被占领土撤离。

乌克兰人权事务专员德米特罗·卢比涅茨通报了这一消息。被疏散人员中包括卢甘斯克州和赫尔松州的居民，他们长期以来无法获得适当的医疗救助、电力供应，也无法安全撤离。

特别是，从赫尔松州拉登斯克村撤离了一户因患有重病而不敢离开家园的家庭。该家庭中的女性被诊断出患有癌症，男性患有严重的心脏病，而他们的亲属则曾接受过截肢手术。 在俄罗斯无人机袭击摧毁了他们的房屋并导致家人遭受脑震荡后，他们决定撤离。撤离后，伤者被送往医疗机构救治。

此外，还成功撤离了一名妇女，她在被占领期间独自照料着患有痴呆症的丈夫和卧床不起的年迈亲属。 由于持续的炮击和通讯中断，她不得不走到村子的另一端，借用熟人的发电机给在政府控制区内的儿子打电话。 当出现撤离机会时，她请求将一位独居的邻居也一并带走。最终，所有人都被成功撤离，家人得以团聚。

抵达后，疏散人员获得了临时住所、医疗救治、康复服务、证件补办以及寻找亲属等方面的帮助。 参与组织此次撤离行动的包括MHP公司及其创始人尤里·科西乌克、红十字国际委员会、“乌克兰明爱”慈善基金会，以及医务人员和社会工作者。

如需从临时被占领土获得撤离援助，可致电1678联系监察员办公室；从国外拨打请致电+38 (044) 299 74 08。 此外，还可通过WhatsApp、Viber和Telegram联系：+38 067 717 51 70、+38 073 719 81 34，电子邮箱[email protected]以及电子办公系统。

来源：德米特罗·卢比涅茨。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫在“团结对话”活动上表示，乌克兰与俄罗斯之间的大规模战俘交换将分几个阶段进行，而非在一天内完成，因为该进程目前仍处于协商阶段。

乌克兰与侵略国俄罗斯联邦在阿联酋阿布扎比举行的为期两天的谈判中，就大规模交换战俘达成了原则性协议。

乌克兰与俄罗斯正在就新一轮大规模战俘交换进行谈判，计划在此框架内遣返超过一千名公民。双方目前仍在就交换人员的最终人数进行协商。

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