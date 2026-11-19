21岁的维克多在2026年初因手机中存有乌克兰新闻和群组而被俄罗斯安全部队拘留后，最终成功逃离了卢甘斯克州被临时占领的地区。

在边境检查站接受检查时，占领军在其智能手机中发现了乌克兰信息来源、照片及聊天记录，这些内容在他们看来颇为可疑。

经过联邦安全局（FSB）的审讯，这名青年被指控犯有“轻微寻衅滋事罪”，并被关押在拘留所14天。

据维克多称，在羁押期间，他曾因所谓的叛国罪被威胁将面临15年监禁。他描述了牢房里的严寒、食物短缺，以及对可能再次接受审讯的持续恐惧。 获释前，他接受了测谎仪检测，当局试图查明他是否与乌克兰安全局（SBU）及乌克兰国防军有合作。

被捕后，这位年轻人花了将近一个月的时间才从这段经历中恢复过来，随后决定离开被占领区。非政府组织“梦想罗盘”协助他离开了那里。

如今，维克多身处乌克兰控制的领土内，已与朋友会合，并计划开始新生活。

来源：《乌克兰真相·生活》。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在华盛顿会见美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普时，提出了遣返被驱逐的乌克兰儿童、释放战俘以及寻找失踪人员等问题。

上周，拯救乌克兰（Save Ukraine）团队成功撤离了八名乌克兰人，这些人此前曾遭受占领者的威胁、心理压力和胁迫。

其中三名年龄在5至17岁之间的男孩已成功返回乌克兰控制区。这些儿童此前居住在赫尔松州被临时占领的社区中。

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