半年来，仅记录到一起受弹道武器袭击的防弹能源设施事件——什米加尔

在乌克兰，235处二级防护设施有效保护着能源基础设施的关键节点。在过去六个月中，仅记录到一起弹道导弹击中受此类防护保护的设施的事件。

乌克兰第一副总理兼能源部长德尼斯·什米加尔在会见“七国集团”、欧盟及“北欧-波罗的海八国集团”各国大使时通报了这一情况。

尽管俄罗斯的袭击愈演愈烈，仍有超过2万名专家参与了恢复工作，且已有超过8000吨设备从专门的枢纽中心调拨至各社区。这使得相关设施能在短短几天内恢复运行。 自年初以来，能源支持基金已收到近8亿欧元（超过8.7亿美元）， 但该行业仍需额外4.5亿欧元（逾4.9亿美元），其中1亿欧元（1.09亿美元）用于采购电缆。

该政府官员还特别强调，需要5亿欧元（超过5.45亿美元）用于修复切尔诺贝利核电站因俄罗斯无人机袭击而受损的“新安全壳”。 与此同时，乌克兰正继续推进各领域的改革、与欧盟法律框架的对接，以及分散式发电体系的建设。

来源：德尼·什米加尔在Telegram上的发文。

在11月3日的猛烈袭击中，俄罗斯恐怖分子向一座对赫梅利尼茨基核电站稳定运行至关重要的变电站发射了三架无人机。

关注我们在