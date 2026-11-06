为国家警察局战略调查部副主管缴纳了1500万格里夫纳的保释金

国家警察局战略调查部第一副部长弗拉基米尔·采诺夫的保释金定为1500万格里夫纳。其中1300万格里夫纳由其父亲支付，其余200万格里夫纳由另一名自然人缴纳。

据调查显示，弗拉基米尔·采诺夫负责与警方“解决问题”。具体而言，至少在2026年1月至7月期间，他涉嫌因“对特定呼叫中心视而不见”而收取钱财。

该官员被指控创建并领导犯罪团伙或组织，以及参与其中。此外，他还涉嫌作为公职人员收受提议、承诺或获取不正当利益。

11月5日，法院裁定对采诺夫采取羁押措施，并允许以1500万格里夫纳的保释金替代羁押。目前，全部保释金已缴清。

据“Schemes”在执法部门的消息来源透露。

11月5日，国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫被带至法庭。他被怀疑为诈骗呼叫中心提供庇护。

11月5日，最高反腐败法院审理了关于对国家警察局战略调查部第一副部长弗拉基米尔·采诺夫采取预防措施的申请。他被指控为诈骗呼叫中心提供庇护。

最高反腐败法院裁定将国家警察局战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫羁押60天，并设定1500万格里夫纳的保释金作为替代方案。 他涉及“迦太基”案，该案涉及为非法呼叫中心“提供庇护”。

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