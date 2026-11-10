外喀尔巴阡地区的单间公寓价格已与基辅持平：住房价格是多少

2026年10月，扎卡尔帕特州二手房市场单间公寓的中位数价格达到8.5万美元，与首都持平。 与此同时，乌克兰一、二手房市场的购房需求和房源数量均有所减少。

整个10月期间，乌克兰85%的新房销售部门保持运营。

活动最活跃的地区是喀尔巴阡州——98%，利沃夫州和沃伦州均为97%。 销售部门运营率最低的地区是哈尔科夫州（29%）、扎波罗热州（44%）和苏梅州（46%）。

当月共有14栋新楼的23个单元投入使用。其中，基辅州交付了14个单元，其中9个位于基辅市。 第聂伯罗彼得罗夫斯克州另有4个单元投入使用，利沃夫州、文尼察州、伊万诺-弗兰科夫斯克州、沃伦州和切尔诺夫策州各有一个单元投入使用。

尽管需求有所下降，但大多数地区新建住宅的每平方米中位数价格仍持续上涨。

涨幅最大的是扎波罗热州——上涨10.7%，波尔塔瓦州——上涨6.2%，基辅——上涨5.8%，以及基洛沃格勒州——上涨5.2%。

与此同时，切尔诺夫策州的每平方米价格下降了8.3%，伊万诺-弗兰科夫斯克州则下降了5.5%。

在首都，新建住宅的每平方米中位数价格为1504美元。佩切尔斯基区依然是最昂贵的地区，每平方米要价2855美元。 最实惠的住房位于德斯尼亚区，每平方米售价为864美元。

新房市场的整体需求持续下滑。基辅地区对新房的兴趣降幅最大，达33%。

仅有三个州的需求出现增长：扎卡尔帕蒂亚州增长15%，第聂伯罗彼得罗夫斯克州增长12%，尼古拉耶夫州增长9%。

在二手房市场，基辅的房源数量降幅最大——下降了63%，基辅州也下降了25%。

按单间公寓中位数价格计算，最昂贵的地区是喀尔巴阡州——8.5万美元。基辅市也记录到了相同的数值。

单间公寓的中位数价格最低的是赫尔松州——1.6万美元。

在大多数西部地区，二手房市场房价均有所上涨。其中，特尔诺皮尔州房价上涨6%，扎卡尔帕蒂亚州和利沃夫州均上涨5%。

降价幅度最大的是切尔卡瑟州——下跌13%，利沃夫州——下跌8%，切尔尼戈夫州——下跌7%。

全国几乎所有地区的二手房需求均有所下降。其中，特尔诺皮尔州降幅最为显著，达25%；文尼察州下降22%；赫梅利尼茨基州和基洛沃格勒州各下降20%。

与此同时，仅有两个地区对购房的兴趣有所增长：第聂伯罗彼得罗夫斯克州增长10%，扎卡尔帕蒂亚州增长4%。

在四个地区，公寓销售广告数量超过了需求。基辅州记录的供需差距最大，供应量是需求的2.3倍。 在基辅，这一比例为2.2倍；在敖德萨州为1.7倍；在伊万诺-弗兰科夫斯克州为1.1倍。

10月，首都所有地区的二手房市场房价均出现下跌。

降幅最大的是斯维亚托申斯基区的两居室公寓——下跌23%，以及第聂伯罗区的两居室公寓——下跌18%。

与此同时，佩切尔斯基区仍是基辅房价最高的地区：该区一居室公寓的中位价为17.9万美元。德斯尼亚区提供的住房最为实惠，价格为4.6万美元。

研究数据显示，2026年，83%的乌克兰人计划购买新房自住。另有17%的人将购房视为一种投资。

潜在购房者的主要需求包括：安全性、住宅的独立性以及开发商的可靠性。

此外，乌克兰人更倾向于选择已竣工的住房或建设进度较高的项目。

房地产交易平台DIM.RIA的分析报告数据印证了这一点。

需要指出的是，由于国家预算赤字，政府不计划在2027年提高向退伍军人发放的住房补偿金额。

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