乌克兰武装部队前总司令、乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼在一篇文章中分析了俄乌战争旷日持久的深层原因。他解释了为什么乌克兰人不应指望战斗能很快结束。

在分析赫尔松解放以来的事态发展时，他指出，尽管政府更迭、新联盟组建、武器装备升级以及乌克兰军方高层人事变动，但战斗仍未停止， 因为世界已陷入一种全新的现实。

“这些现实不再将战争的结束定义为对战争罪犯审判的开始。它们提出的不是审判，而是有利可图的协议和互利贸易。 他们试图重演1938年9月30日在慕尼黑发生的那一幕，”扎卢日尼强调道。

这位前总司令警告称，切勿试图强迫乌克兰以移交领土来换取和平承诺。 他表示，这种方案绝无可能，因为这将是通往侵略者在被占领土上设立的“毒气室和集中营”的“真实道路”。 扎卢日尼强调，这场对抗早已超越了单纯的俄罗斯利益范畴，演变为一场关于未来安全架构的全球性斗争。

“今天，这是一场争夺新世界秩序的战争。这场战争的结果不应是乌克兰实现和平，而是一个新的世界秩序——在该秩序下，某些国家已取得的经济增长将理所当然地转化为政治影响力及新的势力范围。 因此，顿涅茨克州的任何领土都无法平息这些野心，”他指出，并补充说，敌方导弹和无人机中90%的部件是在俄罗斯境外生产的。

据扎卢日尼评估，全球性的解决方案和势力范围的划分，历史上往往只有在大规模冲突之后才会形成。 目前，全球只有两个国家完全做好了打这种战争的准备，其中之一位于欧洲中心。由于其他国家没有做好准备，它们只能寄希望于向侵略者做出让步，而这对乌克兰来说是不可接受的。

“因此，我们不得不战斗下去，至少要直到在新世界中找到自己的位置，至多则是只要我们还想活下去，”扎卢日尼总结道。 这位前总司令以以色列为例——该国自1947年以来一直被迫不断为生存权而战——呼吁乌克兰人不仅要学会在长期对抗中生存，还要学会过上充实的生活。

来源：UP

此前，扎卢日尼解释了为何乌克兰武装部队在解放赫尔松后未进军克里米亚。

在阿布扎比举行的第一轮谈判中，美国、乌克兰及欧洲伙伴就结束战争的方案达成了共识。

泽连斯基总结了阿布扎比三方谈判首日的成果。

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