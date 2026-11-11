建筑公司Autostrada的创始人马克西姆·什基尔呼吁政府重新审视建设支出，并将资金用于支付已完成能源设施保护工程的费用。 他还建议，应吸纳那些具备相应能力且能确保取得具体成果的企业参与公司可持续发展计划的实施。

“尽管政府欠该公司巨额债务，却仍在继续建设造价100亿格里夫纳的新H-31公路（第聂伯罗彼得罗夫斯克州和波尔塔瓦州——编者注）， 而该公路的日常维修工作早在2026年就已完成，当时国家为此花费了超过10亿格里夫纳。因此，在现有道路质量良好且可通行的情况下，根本没有必要再修建一条新的4车道公路！ 这些开支实属不必要。现有道路状况完好无损”，什基尔写道。

据他介绍，该公司“没有铺设路砖”也“没有搬迁喷泉”，而是进行了若不进行这些工程，主干道将无法通行的必要施工。他强调，所有这些工作都对国家经济和军事后勤有着直接影响。

此外，Autostrada的创始人还提醒道，该公司正在为能源设施建造工程防护设施。

“关于能源设施的防护工程——曾有变电站遭袭超过20次，而该变电站正是由Autostrada负责防护的，袭击后变压器依然正常运转，数十万人仍能获得电力供应。 这证明了我们团队的专业素养和高质量工作，”他表示，并补充道，正是他的公司作为乌克兰承包商中的首家，在15处工程防护设施上全面完成了预定的系列工程。

“这是在战争条件下工作的具体成果。不是Facebook上的报告、视频，也不是声明和承诺，而是能够发挥应有作用的已竣工项目，”什基尔指出。

他还公开呼吁总理谢尔盖·科雷茨基，建议从H-31公路及其他基建项目中开始节省开支，因为这样才能腾出资金来偿还已修复道路的债务。

据什基尔介绍，近年来，在执行能源设施防护任务期间，Autostrada公司有5名员工不幸遇难，另有20余人受伤。

此外，由于俄罗斯的袭击，约50台专用机械和设备被摧毁或损坏。

他还指出这些损失未获得补偿，并表示现行的军事风险补偿机制无法提供应有的赔偿，同时将这一状况的责任归咎于政府。

据报道，此消息援引了建筑公司Autostrada创始人马克西姆·什基尔在Facebook上的声明。

由于国家资金问题，Autostrada已暂停所有项目的施工。

为在基辅维诺格拉达尔区建设地铁，正在安装一台价值1500万欧元的盾构机。

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