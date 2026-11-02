“空袭警报”应用在遭受网络攻击后已部分恢复运行：未发生数据泄露

“空中警报”应用在11月1日（周日）晚间遭遇网络攻击后，已部分恢复运行。同时，用户的个人数据仍得到有效保护，未发现信息泄露情况。

由于系统遭入侵，通知功能出现间歇性中断，用户收到了关于辐射危险、化学袭击和街头冲突的不实警报。 Ajax Systems和Stfalcon的开发人员与相关部门及部委合作，关闭了推送通知，并暂时停止了应用程序的运行。

目前，警报通知已恢复正常推送。地图上显示黄色危险等级（表示无人机威胁）和红色危险等级（表示大规模无人机或导弹袭击）。地图上目标标记功能仍在恢复中。

新闻处强调，该应用既不收集、也不存储、更不传输任何个人数据或用户地理位置信息，因此用户安全不受威胁。 关于黑客据称入侵了用户账户或手机的报道，该部门称其为不实消息。

因此次攻击而卸载该应用的用户，可通过App Store或Google Play重新安装。目前，该服务正在加强安全防护，以防止类似攻击再次发生。

针对“空袭警报”的网络攻击——已知情况

11月1日（周日）约22:50，“空袭警报”应用的用户（尤其是基辅地区的用户）同时收到了关于辐射和化学危险以及街头战斗威胁的警报。 正如SPRAVDI中心所指出的，该应用还用俄语发布了关于所谓“奥列什尼克”导弹发射的警告。 乌克兰武装部队空军随后通报称，该应用可能遭到黑客入侵，并保证不存在任何辐射威胁。反虚假信息中心也证实了此次黑客攻击，并呼吁民众不要点击可疑链接。

当时，国家紧急情况服务局和基辅市国家行政管理局强调，全国性的警报系统、街头警报器以及“基辅数字”应用程序均按常规模式运行。 空军发言人尤里·伊格纳特次日解释称，此次黑客攻击并未对国防军的运作产生任何影响，因为“空袭警报”仅是一种辅助预警方式，并非空军自身的应用程序。

该应用程序的新闻处在接受“公共电视台”采访时透露了这一消息。

需要提醒的是，乌克兰的全国性预警系统目前运行正常。

此前，在基辅，“Air Alert”应用程序曾发布过一条关于辐射的虚假警报。

随后，空军方面表示该警报应用可能遭到了外部干预。

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