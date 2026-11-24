“希姆普罗姆”贩毒集团头目布尔金在威胁打击毒品犯罪局（DBN）局长德米特里·托尔加尔时，曾将奥列格·塔塔罗夫视为清除该部门负责人的障碍。

据国家警察局副局长安德烈·涅比托夫称，“希姆普罗姆”的代表们将塔塔罗夫视为一个问题，并曾开出200万美元的价码以除掉DBN负责人，但这一计划最终未能得逞。

内比托夫称，在录音中，“希姆普罗姆”的头目将塔塔罗夫称为“来自总统办公室的同志，不知为何不喜欢我们”。“录音中的措辞要粗鲁得多，”他补充道。 如果调查人员允许，这些录音将被公开。

对于录音中提及塔塔罗夫“身居高位”一事，涅比托夫称这是对被扼杀的犯罪项目的报复。

“要记录此类国际规模的犯罪集团，需要各政府部门的协助、部门间的协调以及统一立场——如果愿意，这可以称为政治意愿，”他强调道。

曾有人通过中间人提出支付200万美元以撤换托尔加尔的职务。只有时任国家警察局局长伊万·维吉夫斯基（现任内政部长）有权签署该命令，但此事最终未能成行。 据涅比托夫称，布尔金及其身边的人以金钱为诱饵“诱骗”他，而托尔加洛尽管收到了直接威胁，不仅保住了职位，还晋升为警察将军。

自2023年起，警方与美国缉毒局（DEA）合作，系统性地瓦解了“希姆普罗姆”组织的结构。 此外，警方还与阿尔巴尼亚、哈萨克斯坦、立陶宛、拉脱维亚和捷克的执法部门组建了联合调查行动组，已拘留50余名涉案人员。 关于布尔金的引渡事宜，警方目前正与DEA及墨西哥方面合作——他已两次被国际刑警组织通过“红色通缉令”列入国际通缉名单。

布尔金表示愿意与乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）合作。涅比托夫推测，他此举意在试图以“举报人”或其他身份取代“嫌疑人”的身份，从而根据其他条款逃避刑事责任。 “我认为这种情况行不通，他无法实现这一目标，”他说。

国家警察局已向叶戈尔·布尔金通报，其涉嫌指使和组织暴力犯罪，以及建立招募呼叫中心。具体指控包括组建犯罪组织、敲诈勒索、故意毁坏财物、贩卖毒品 （《乌克兰刑法典》第255条第1、2款，第189条第4款，第194条第2款，第307条第3款）。

乌克兰国家警察局副局长兼刑事警察局局长安德烈·涅比托夫在接受LIGA.net采访时透露了这一

消息。



特别反腐败检察署正在准备对“希姆普罗姆”头目叶戈尔·布尔金提出指控。

“希姆普罗姆”贩毒团伙

成员曾计划在基辅每周赚取高达50万美元。 为此，他们企图利用法律漏洞——这些漏洞允许他们改变合成大麻素的化学配方，并将其伪装成纪念品进行销售。 国家安全与国防委员会秘书伊戈尔·克利缅科透露了这一情况，他还谈到了自己受到的威胁以及执法机构领导层所面临的压力。

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