因涉嫌行贿高级官员，于11月23日被最高反腐败法院判处七年有期徒刑的议员谢尔盖·拉巴祖克表示，他不同意该判决，并打算提起上诉。

这位政界人士承认了自己的错误，并表示不会将责任推卸给他人，但他坚称自己是遭人诱使犯罪，并指出法院未采纳辩护方关于在诉讼程序开始前已对会面进行记录的论点， 关于非法利益谈话的起因以及所获证据的合法性，并质疑在第二名被告德尼·纳齐莫夫发言后，法庭在宣判前安排了40分钟的休庭。

据拉巴祖克称，他的企业拥有约1500名员工，在全面战争爆发后因部分资产损失、缺乏公开工程市场以及已完成订单却拖欠近10亿格里夫纳的国家债务， 而为维持企业运营和保住员工岗位所做的努力，随后演变成了关于“回扣”的讨论。 在同一宗涉及试图行贿前副总理亚历山大·库布拉科夫和前国家重建局局长穆斯塔法·奈耶姆的案件中，最高反腐败法院判处“YARDI”公司董事丹尼斯·纳齐莫夫六年监禁， 对该公司处以1000万格里夫纳罚款，并维持对拉巴祖克4000万格里夫纳及对纳齐莫夫1200万格里夫纳的保释金决定；而纳齐莫夫本人否认罪行，并指责奈耶姆蓄意挑衅。

来源：议员谢尔盖·拉巴祖克在Facebook上的声明。

2023年11月，“为了未来”党团议员谢尔盖·拉巴祖克被通知涉嫌行贿。据调查方称， 拉巴祖克与其公司“URD乌克兰道路”的董事德尼·纳齐莫夫合谋，试图向亚历山大·库布拉科夫部长及国家基础设施恢复与发展局局长穆斯塔法·奈耶姆行贿。 2023年8月，该嫌疑人据称要求将价值10亿格里夫纳的基础设施重建工程合同授予URD公司。作为回报，他提议按每份合同金额的3%至5%支付“回扣”。 侦探记录下了第一笔15万美元（540万格里夫纳）的贿赂，这笔钱被装在一个中国式首饰盒中，于基辅某超市的停车场内移交。

11月23日（周一），最高反腐败法院裁定，议员谢尔盖·拉巴祖克和“URD”公司 德尼·纳齐莫夫犯有试图贿赂前副总理亚历山大·库布拉科夫和前国家重建局局长穆斯塔法·奈耶姆的罪行。

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