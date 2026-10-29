一名假扮清洁工在军事设施内从事间谍活动的俄罗斯间谍被判刑

根据反间谍部门和安全局调查人员的证据，一名俄罗斯军事情报局女特工被判处15年监禁并没收财产，该特工于2024年10月在哈尔科夫被乌克兰安全局（SBU）揭露。

法院根据乌克兰安全局的证据，认定该女子犯有叛国罪。调查显示，她曾协助俄军对前线城市守军的备用指挥所和战斗阵地实施导弹及炸弹打击。

为了完成间谍任务，该女子以象征性的报酬为条件，向军人提供生活上的帮助。 具体而言，她负责打扫士兵们临时居住的住所。通过这种方式，该间谍试图赢得乌克兰守军的信任，与他们进行亲密交谈，从而套取所需情报。 随后，该女子前往实地核查收集到的情报，一旦得到证实，便用手机摄像头拍摄乌克兰军事设施。

当这名犯罪嫌疑人正在国防军大楼附近进行后续侦察时，乌克兰安全局（SBU）人员当场将其抓获。根据案卷材料显示，负责校正敌方火力的一名当地失业女性已被俄罗斯联邦总参谋部情报总局（GRU）招募。 她在相关Telegram频道寻找快速赚钱机会时，进入了俄军的视野。被招募后，该嫌犯一直与一名俄罗斯特工部门的核心人员保持联系，其身份已被SBU查明。 在对被捕人员进行搜查时，警方查获了一部智能手机，其中存储了她截取的谷歌地图截图，这些截图上标注了哈尔科夫防卫部队的设施位置，意图将其传递给敌人。

来源：乌克兰安全局新闻中心。

此前，在文尼察州，一名负责协调俄罗斯对能源设施袭击行动的FSB女特工被揭露并被捕。该女子收集发电设施的情报，并将坐标传递给敌方。

此前，乌克兰安全局（SBU）和国家警察局挫败了俄罗斯特工机构又一次企图在基辅制造动荡的行动。此次，在首都中心地区，一名正准备纵火焚烧乌克兰国家记忆研究所大楼的FSB特工被捕。

一名在基洛沃格勒州活动的俄罗斯间谍被判处15年监禁并没收财产。该犯罪分子受俄罗斯联邦指使，企图在护送乌克兰武装部队车队的特勤车辆上安装GPS追踪器。

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