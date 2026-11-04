基辅佩切尔斯基区法院的两名法官被拘留，其中包括罗曼·诺瓦克——社交媒体

今天，11月4日，基辅佩切尔斯基区法院的两名法官被拘留。与此同时，针对国家警察和安全局（SBU）工作人员的大规模搜查行动仍在进行。目前，调查人员正在37处地址同时展开行动。

Telegram频道报道了这一

消息。

另有消息称，被拘留者中包括因丑闻而臭名昭著的法官罗曼·诺瓦克。罗曼·诺瓦克自2008年起在佩切尔斯基区法院任职。2013年9月，乌克兰最高拉达选举他担任该职位，任期不限。

他此前曾卷入最高司法委员会的纪律处分程序，其财产申报及部分司法裁决也曾成为媒体关注的焦点。 2024年2月，最高司法委员会第一纪律分庭对诺瓦克追究了纪律责任。 该程序涉及他在审理一宗与获取乌克兰宪法法院文件相关的案件期间的行为。投诉由宪法法院法官亚历山大·卡斯米宁和宪法法院本身提出。

2024年11月，诺瓦克驳回了检察机关关于延长贝雷戈夫斯克区警察局副局长扬·米克什停职期限的申请。 据调查方称，米克什涉嫌组织将20余名男子非法偷渡至国外。“调查.信息”曾报道，在诺瓦克作出裁决后，米克什本应重返工作岗位。

媒体曾就诺瓦克法官的财产申报问题提出质疑。2025年5月，《190》杂志对诺瓦克2024年的财产申报进行了分析。据该报道称，该法官申报的内容包括：

2024年以近600万格里夫纳的价格为年幼的儿子购置了一套面积为74.2平方米的公寓；首付款为290万格里夫纳；

从律师维亚切斯拉夫·布利兹纽琴科处借款7万美元；

以近160万格里夫纳购入一辆2023款丰田RAV4 Hybrid轿车；

4万美元的现金储蓄。

该媒体还指出，申报中未列明部分房产的价值。这是对申报材料的记者分析，并非已查实的非法敛财事实。

需要提醒的是，国家反腐败局侦探已拘留了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜库。

执法部门还拘留了瓦伦蒂娜·莫洛达，她在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件中，声称大楼内有“人质”，并自称是医生兼“梅德-普雷斯蒂奇”诊所的老板。





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