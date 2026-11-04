泽连斯基下令对那些在炮击后拖延恢复供电的公司进行调查

由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，乌克兰的电力供应形势依然严峻。在恢复工作的背景下，政府和执法机构应加强对那些在修复受损设施方面进展滞后的企业的检查。

国家元首强调，全国各地的国家机构、地区及地方政府必须以最迅速、最高效的方式开展工作。这同样适用于为民众提供电力、供暖和供水的企业，无论其所有制形式如何。

“我已指示政府和执法部门在今天结束前提交一份相应的措施清单，以确保与目前在维修和恢复工作中滞后的企业进行全面合作，”总统表示。

据泽连斯基称，由于俄罗斯的反复袭击和持续的空袭警报，恢复工作所耗时间远超平时。

与此同时，总统保证已储备了必要的设备，且每次遭受炮击后都应立即对受损设施进行修复。

此外，国家元首特别关注了各地区的情况，这些地区电力和供水中断的问题依然尤为突出。

“基辅目前的局势尤为严峻：居民和企业面临长达数小时的停电和断水。 基辅州、日托米尔州、切尔尼戈夫州、苏梅州、波尔塔瓦州、哈尔科夫州、切尔卡瑟州、文尼察州以及顿涅茨克州的情况同样严峻，这些地区因战事面临严峻挑战，”国家元首强调道。

总统还通报了南部各州面临的供电问题。这些地区仍在实施按小时轮流限电和紧急断电措施。

政府和执法部门应提出相关措施，以加强与能源公司的协作，这些公司目前尚无法及时完成维修和恢复工作。

总统弗拉基米尔·泽连斯基通报了这一情况。

需要指出的是，得益于电力工作者彻夜不息的努力，在俄罗斯发动大规模袭击后，电力系统的情况已于当晚得到部分稳定。 乌克兰大部分地区，包括基辅在内，已取消紧急停电，恢复按小时限电的计划。

需要指出的是，11月3日（星期二），俄罗斯恐怖分子袭击了日托米尔的能源基础设施。当局正准备部署“坚不可摧”据点。

11月4日白天，首都及基辅州实施紧急停电措施。

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