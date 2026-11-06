泽连斯基向铁路工作者颁发了奖项，并肯定了乌克兰铁路公司在战争时期的工作表现

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在会见“乌克兰铁路”股份公司全体员工时，对该公司18.5万名员工在全面入侵期间保障物流、 在全面入侵期间疏散数百万公民并运送数百名外国领导人所作出的贡献。

国家元首悼念了因俄罗斯侵略而牺牲的1220名铁路工作者， 特别是追授“功绩”勋章三等给“达尔尼察”机车段的电力机车副司机维塔利·基斯洛梅特，他于9月1日在火箭弹袭击中牺牲。

总统向该行业的专业人员颁发了国家奖章，并重申了内阁关于向参与消除敌方袭击后果的工作人员发放每月补贴的决定。

活动期间，公司董事会主席亚历山大·佩尔采夫斯基汇报了“乌克兰铁路送达”计划的实施情况，该计划采用“火车+巴士”和“火车+城际列车”的组合路线，以确保与交通不便地区的连接， 还介绍了“铁路指挥中心”的全天候运作情况，该中心负责监测沿线空域威胁，并能迅速调整路线或停运列车。 据数据显示，“乌克兰铁路”每月运送220万名乘客， 尽管仅在今年10月，俄军就击毁了60多台机车，目前正依靠来自芬兰、斯洛伐克和波罗的海国家的国际合作伙伴的支持，对这些机车进行修复和补充。

总统办公室新闻处报道了这一消息。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向参与“维瓦尔第”行动的军人颁发了奖章。 获得国家奖章的包括克拉肯第21独立无人机系统团、第125独立重型机械化旅以及第25独立反坦克营的官兵。

泽连斯基还向乌克兰安全局“A”特种作战中心（更广为人知的名称为“阿尔法”）的军人颁发了国家奖章。 此次隆重的授勋仪式是为纪念这一传奇部队成立32周年而举行的。

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