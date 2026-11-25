乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，截至11月25日，第聂伯市、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热市的供电形势最为严峻。

据他介绍， 所有因俄罗斯炮击而受损的设施都在进行修复工作，尽管专家们因面临持续的新一轮袭击威胁而不得不暂停维修，但电力部门已配备了恢复用户供电所需的一切设备和资源。

国家元首指出，俄军有针对性地打击输电线路、电网和变电站，以阻碍发电后的电力传输，并承诺对每次袭击都将予以有力回击。 泽连斯基特别提到了乌克兰武装部队特种作战部队的战士们，他们利用乌克兰无人机袭击了俄罗斯军事机场， 并强调，敌方航空器、军舰以及运输俄罗斯武器的船只，仍是乌克兰的合法打击目标。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在Telegram上的帖子。

11月25日星期三，俄军再次袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的能源基础设施，导致主干电网受损，第聂伯市以及第聂伯罗夫斯基、帕夫洛格拉德、西涅利科夫斯基和萨马罗夫斯基等地区的部分区域断电。

由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，该国五个地区的用户陷入断电状态。截至11月25日，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州的情况最为严峻。

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